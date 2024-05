Ultima chance: -500€ sul notebook più desiderato della Gaming Week

La Gaming Week di Amazon sta per concludere, e abbiamo scovato per voi un'affare imperdibile che sorprendentemente è ancora disponibile. Si tratta del notebook Asus TUF Gaming F15, tra i migliori attualmente scontati. Questo modello, dotato di un processore Intel i7-13620H e di una scheda grafica RTX 4060, è disponibile questa settimana a un prezzo straordinario: potete portarvelo a casa con un risparmio di 500€. Infatti, il prezzo è sceso a soli 1.199€, rispetto al prezzo originale di 1.699€.

Asus TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus TUF Gaming F15 è il compagno ideale per gli appassionati di gaming che cercano un notebook dalle prestazioni invidiabili. Con un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione e una GeForce RTX 4060, questo portatile è attrezzato per gestire anche i titoli più esigenti attualmente sul mercato. Oltre ai videogiocatori, il portatile si rivela una solida scelta anche per creatori di contenuti e professionisti che necessitano di elevate performance in mobilità, grazie al suo SSD da 1TB che offre ampio spazio di archiviazione per progetti e giochi.

Il display da 15,6" con tecnologia Adaptive-Sync garantisce un'esperienza visiva fluida e immersiva, ideale sia per lunghe sessioni di gioco che per la visione di contenuti in alta definizione. Dotato poi di una tastiera ottimizzata per il gaming con retroilluminazione RGB, l'Asus TUF Gaming F15 consente agli utenti di personalizzare la loro esperienza e di godere di sessioni di gioco anche in condizioni di scarsa illuminazione, senza sacrificare il comfort.

Il sistema audio DTS virtuale a 7.1 canali, inoltre, offre un'esperienza sonora coinvolgente, al netto dei limiti di un PC portatile, complementare alla qualità visiva offerta dal notebook. Con una costruzione resistente e un design distintivo, questo notebook è ideato per chi desidera un prodotto affidabile e performante, disponibile ora a 1.199€, rappresentando un'opzione di valore per professionisti, creativi e videogiocatori alla ricerca dell'eccellenza della categoria.

