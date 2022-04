Di mouse da gaming ne esistono di diverse tipologie, a partire da quelli più classici, come può essere ad esempio il Razer DeathAdder V2 Mini, fino ad arrivare a quelli dotati di una miriade di pulsanti e feature varie, vedi il Roccat Kone XP, passando ovviamente da tutta una serie di altri device che puntano su altre caratteristiche. Non fa eccezione neanche l’ASUS TUF Gaming M4 Air, che fa del proprio punto di forza un peso drasticamente ridotto rispetto a quello dei mouse tradizionali.

Un mouse pensato quindi per movimenti veloci e repentini, adatto a chi ama dedicarsi a esperienze videoludiche più frenetiche e necessita di un prodotto leggero e reattivo. ASUS TUF Gaming M4 Air che abbiamo avuto modo di provare nelle scorse settimane e che viene venduto sul mercato al prezzo consigliato di 54,99 euro.

Design e specifiche tecniche

La prima sensazione che emerge alla vista dell’ASUS TUF Gaming M4 Air è sicuramente quella di trovarsi davanti un prodotto dotato di un design tanto particolare quanto riuscito. La scura ed elegante scocca nera è infatti contraddistinta sui lati e nella parte sottostante i pulsanti principali da un pattern di cavità a forma di triangolo, pensate appunto per ridurre al minimo il peso del device. Una scelta, quella di usare i triangoli e non le classiche forme a nido d’ape che abbiamo imparato a conoscere in prodotti analoghi, che dona un quid di unicità aggiuntivo al prodotto, senza sacrificare nulla né in leggerezza né per quanto riguarda la comodità d’utilizzo.

Un’altra particolare caratteristica dell’ASUS TUF Gaming M4 Air è poi quella di essere resistente all’acqua, con tanto di certificazione IPX6. Un qualcosa che si spera non debba tornar utile chissà quante volte, ma che riesce a donare una sicurezza in più e, soprattutto, a stupire, dato che stiamo pur sempre parlando di un device con i componenti in bella vista e raggiungibili eventualmente da schizzi e gocce varie. Molto interessante, anche se purtroppo non ne abbiamo potuto testare l’effettiva efficacia a fondo, la presenza poi di una tecnologia chiamata ASUS Antibacterial Guard pensata per prevenire la crescita batterica sulla superficie dell’M4 Air. Visti i tempi, qualcosa da non sottovalutare assolutamente.

Ad andare invece in direzione del focus principale del prodotto, ossia il peso estremamente ridotto, sono poi un cavo pensato per ridurre al minimo eventuali strappi e grovigli durante l’uso e l’assenza di materiale gommoso sui lati per aumentare il grip. Il cavo alla prova dei fatti fa effettivamente il suo dovere, garantendo alla fine dei conti un’esperienza fluida sotto tale punto di vista, mentre il grip è comunque tutto sommato facilitato dalla texture a triangolo nella zona in cui viene posizionato il pollice, oltre che sulla maggior parte della zona frontale. L’ASUS TUF Gaming M4 Air, infine, si predispone per essere utilizzato con praticamente ogni tipologia di presa.

Sensore PAW3335 Sensibilità Fino a 16K DPI Polling rate 1000 Hz Pulsanti programmabili6 6 Zone di illuminazione N/A Dimensioni 126 x 39 x 63 mm Peso 47 grammi Lunghezza cavo 1,5 metri

Esperienza d’uso

I nostri test con l’ASUS TUF Gaming M4 Air si sono svolti sia durante diverse sessioni di gioco che durante l’operatività di tutti i giorni, in cui l’abbiamo usato per navigazioni sul web e gestione file Excel. La prima cosa che abbiamo notato è sicuramente una grande reattività in tutte le varie prove, grazie sia al peso ridotto che a un cavo in grado di scorrere senza problemi sulla scrivania, non creando attrito e rendendo l’esperienza complessiva ancor più fluida.

La leggerezza nell’utilizzo non si traduce fortunatamente in un device scivoloso, con l’ASUS TUF Gaming M4 Air che dà durante l’utilizzo sempre l’idea di essere solido ma veloce, grazie anche ai piedini in PTFE che contribuiscono alle ottime sensazioni regalate dal device. Un po’ troppo leggeri, invece, almeno per i gusti personali del sottoscritto, i due tasti principali e quelli laterali, che richiedono una pressione decisamente ridotta per essere attivati.

Nulla da dire sul sensore PAW3335, con polling rate a 1000 Hz, che non ha mai mostrato il fianco a défaillance di sorta neanche durante qualche impegnativa partita a FPS multigiocatore come Halo Infinite. Ottima, per quanto alla fine dei conti tutto sommato scontata, infine la presenza del classico tasto posizionato sotto la rotellina per cambiare al volo al DPI, caratteristica che rende la proposta di ASUS TUF ancor più versatile.

Software Armoury Crate

Come qualsiasi altro prodotto facente capo ad ASUS, vedi ad esempio l’ottima tastiera ASUS ROG STRIX Scope TKL Deluxe, anche l’ASUS TUF Gaming M4 Air trova casa nel software Armoury Crate. Un applicativo sicuramente versatile e potente, anche se un po’ troppo predisposto a update e aggiornamenti vari.

Concentrandosi però sulle feature dedicate all’M4 Air, Armoury Crate consente di personalizzare gli effetti dei vari pulsanti, modificare i quattro livelli di DPI di default selezionati dal sopracitato pulsante, e anche di impostare il livello di pooling tra 125 e 1000 Hz. Presente anche una featura per la calibrazione del mouse per quanto riguarda la distanza di sollevamento, mentre non è invece ovviamente presente nessuna funzionalità per l’illuminazione RGB. L’ASUS TUF Gaming M4 Air è del resto un mouse leggero che non ha tempo per perdersi in fronzoli, come appunto loghi o luci colorate.

ASUS TUF Gaming M4 Air: conclusioni

Difficile trovare grandi punti deboli nell’ASUS TUF Gaming M4 Air, con la proposta della divisione della celebre società che riesce a convincere su praticamente ogni fronte, rendendo la spesa di circa 50 euro richiesta più che giustificata da un mouse di ottima qualità. Non solo un peso ultra ridotto, quindi, ma un device solido ed efficace, preciso e versatile, al netto solo di switch forse un po’ troppo leggeri.