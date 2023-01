Dopo aver parlato delle AMD Radeon RX 7900 XT e RX 7900 XTX in versione Reference poco più di un mese fa, chiudiamo la parentesi NVIDIA avuta con la RTX 4070 Ti e torniamo a trattare la nuova top di gamma AMD grazie a questa ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX, decisamente più ingombrante e “corazzata” della scheda di riferimento proposta da AMD. ASUS include in bundle con la scheda un mese di abbonamento ad Adobe Creative Cloud e un pratico accessorio che fa sia da supporto per la GPU che da cacciavite; ma scopriamo tutto quella che la nuova ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX ha da offrire nella nostra recensione.

Indice

Caratteristiche tecniche

Come capita spesso con le custom, sono molto poche le differenze tecniche con il modello Reference, fatta eccezione per aspetti come la frequenza di clock massima e poco altro. A bordo della ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX troviamo sempre una GPU Navi 31 con 58 miliardi di transistor, 96 compute unit, 96 Ray Accelerator, 6144 Stream Processor, 6 Shader Engine e 96MB di Infinity Cache. I 24GB di memoria GDDR6 operano a 20Gb/s e offrono una larghezza di banda di 960GB/s (il bus è 384 bit). La scheda offre due modalità, Default e OC, che operano rispettivamente a 2395MHz (Game Clock) / 2565MHz (Boost Clock) e 2455MHz (Game Clock) / 2615MHz (Boost Clock), garantendo in entrambi i casi frequenze più alte rispetto a quelle AMD. Il TGP infine è di 355 watt, come il modello di riferimento.

La scheda misura 352,9 x 158,2 x 72,6 mm, dimensioni davvero importanti che la portano ad occupare 3,83 slot d’espansione, quindi assicuratevi di avere abbastanza spazio nel case. Questa ASUS TUF è decisamente più grande non solo del modello Reference, che ricordiamo misurare 287 x 123 mm per 2,5 slot, ma anche della ASUS TUF RTX 4090, che si ferma a 348,2 x 150 x 72,6 mm.

In termini di uscite video troviamo tre DisplayPort 2.1 e una HDMI 2.1, con supporto a HDCP 2.3. L’alimentazione invece è garantita da tre connettori 8 pin, uno in più di quelli presenti sulla scheda AMD.

Il design non è diverso da quello delle altre schede video TUF di nuova generazione. La copertura e il backplate sono in metallo, elementi che danno un feeling premium e di solidità al prodotto. Nella parte alta è presente il classico inserto con LED RGB, personalizzabili via software.

La copertura frontale ospita il classico sistema di raffreddamento con tre ventole Axial-tech, che migliorano del 14% il flusso d’aria e con la ventola centrale che gira in senso opposto, così da ridurre le turbolenze e la rumorosità. Le ventole inoltre si fermano sotto i 55°C, per garantire un uso silenzioso del PC quando non si sfrutta tutta la potenza a disposizione.

Sul retro della scheda troviamo, oltre allo switch per passare dalla Performance Mode alla Quiet Mode cambiando BIOS, un’ampio foto che fa fluire parte dell’aria mossa dalla ventola più esterna attraverso le heatpipe e le lamelle dell’heatsink, migliorando il raffreddamento.

Prestazioni

Abbiamo misurato le prestazioni di questa ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX con la nostra classica suite di test, formata da diversi titoli moderni. Abbiamo eseguito i test a risoluzione 4K, sia in rasterizzazione classica che con ray tracing attivo, confrontando la nuova custom di ASUS sia con la variante Reference di AMD che con le proposte concorrenti di NVIDIA. Abbiamo svolto le nostre prove su una piattaforma equipaggiata con processore Intel Core i9-12900K, 32GB di RAM DDR5-6000 CL30 e un dissipatore a liquido da 360 mm, con Windows 11 aggiornato all’ultima versione.

Prestazioni in 4K

In rasterizzazione classica la Radeon RX 790 XTX si conferma un’ottima GPU, più veloce della RTX 4080. La personalizzazione di ASUS fa leggermente meglio della scheda Reference di AMD, allargando il divario che c’è con la RTX 4080 e raggiungendo una differenza prestazionale media vicina al 10%.

Prestazioni in 4K con ray tracing

In ray tracing lo scenario torna a sorridere a NVIDIA, complice una capacità di gestire la tecnologia più matura nelle schede del Team Green. Pur migliorando leggermente i risultati della Reference e facendo segnare un +70% sulla RX 6900 XT, le prestazioni della ASUS TUF non vanno oltre quelle di una RTX 4070 Ti, scheda di fascia più bassa e dal prezzo inferiore.

Prestazioni in 4K con ray tracing e FSR

Abbiamo svolto alcuni test abilitando anche FidelityFX Super Resolution, la cui versione cambia a seconda del gioco: su Far Cry 6 e F1 22 ad esempio è ancora implementata la versione 1.0, mentre su Cyberpunk 2077 troviamo la versione 2.1.

Anche con queste impostazioni grafiche, lo scenario non è molto diverso da quello visto nella recensione delle Radeon RX 7900 XT e RX 7900 XTX: fatta eccezione per Far Cry 6, dove la nuova Radeon si prende la testa della classifica con 143,6 FPS medi (contro i 133,6 della RTX 4080), negli altri titoli la GPU NVIDIA ha sempre la meglio.

Consumi

Il triplo connettore 8 pin a bordo della ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX lascia intuire un assorbimento di energia superiore a quello della scheda Reference: guardando i dati effettivamente è così, con la personalizzazione della casa taiwanese che nei nostri test in gioco arriva a 376 watt, 35 in più rispetto alla controparte AMD. Come potete vedere dal grafico è la scheda più energivora tra quelle provate, seconda solo alla RTX 4090.

Temperature

Se da un lato la scheda non brilla per i consumi, dall’altro il sistema di raffreddamento riesce a gestire molto bene le temperature, complici anche le dimensioni davvero importanti: la ASUS TUF non va oltre i 61°C, una decina di gradi in meno rispetto al modello di riferimento. La RTX 4080 è leggermente più fresca, ma solamente di un paio di gradi centigradi.

Conclusioni

Questa ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX mette sul piatto performance leggermente migliori di quelle del modello Reference, confermandosi una scheda video validissima per giocare in rasterizzazione; la RTX 4090 rimane lontana, ma costa anche diverse centinaia di Euro in più. Purtroppo però, in questa personalizzazione viene a mancare una dei punti di forza del modello AMD, ossia la compattezza: la custom di ASUS è più grande perfino della RTX 4090 in versione TUF Gaming, occupa quasi 4 slot d’espansione e non è così semplice da inserire in un case, a differenza della scheda Reference che, appunto, è spessa solamente 2,5 slot ed è 6,5cm più corta.

L’ingombro maggiore ha permesso quantomeno di inserire un sistema di raffreddamento di tutto rispetto, che tiene la GPU fresca in ogni situazione, con temperature molto più basse di quelle registrate sulla Reference. Da questo punto di vista la ASUS TUF è seconda solamente alla RTX 4080 Founders Edition, segno che potrete dormire sonni tranquilli anche dopo ore e ore di gioco.

Dando uno sguardo ai consumi, vediamo che la ASUS TUF va oltre il TGP dichiarato di una ventina di watt e consuma più della controparte Reference, principalmente a causa delle frequenze operative più alte che in gioco, come spesso accade, superano i valori dichiarati. parlando invece del prezzo, la scheda costa 1299€, cifra non poi così lontana dai 1169€ di listino che farà sicuramente felici i potenziali acquirenti di questa GPU.

Tirando le somme, se ancora oggi giocate principalmente in rasterizzazione classica, magari perché i vostri giochi preferiti non supportano il ray tracing, o semplicemente perché non vi interessa, la Radeon RX 7900 XTX è senza dubbio una scheda video interessante e questa custom targata ASUS TUF è certamente da tenere in considerazione, visto anche il prezzo relativamente contenuto. Assicuratevi però di avere un case spazioso in cui inserirla, perché è tutt’altro che compatta.