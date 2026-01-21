Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG32WQ3B da 31,5" è in offerta su Amazon a 199,00€ invece di 279,00€. Questo monitor curvo Quad HD vi conquisterà con la sua risoluzione 2560x1440, refresh rate di 180Hz e tempo di risposta di appena 0,5 ms. Perfetto per il gaming competitivo, integra la tecnologia Extreme Low Motion Blur Sync per eliminare ghosting e tearing. Risparmiate 80€ con lo sconto del 29% su questo display professionale con copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3.

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS TUF Gaming VG32WQ3B è il monitor ideale per chi cerca un'esperienza di gioco immersiva senza compromessi sul budget. Con il suo schermo curvo da 31,5 pollici in Quad HD e un refresh rate di 180Hz, questo display soddisfa perfettamente le esigenze dei gamer appassionati di FPS competitivi e racing game, dove ogni millisecondo conta. La tecnologia Extreme Low Motion Blur Sync elimina completamente ghosting e tearing, garantendo immagini nitide anche nelle scene più frenetiche. Se siete streamer o creator di contenuti, la copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3 vi permetterà di visualizzare con precisione ogni dettaglio cromatico, mentre il tempo di risposta di 0,5 ms (GTG) assicura un gameplay fluido e reattivo.

Questo monitor rappresenta una scelta vincente anche per chi desidera aggiornare la propria postazione passando dal Full HD al Quad HD senza spendere una fortuna. Grazie al 29% di sconto che porta il prezzo a soli 199€, avrete accesso a tecnologie premium come FreeSync e un pannello VA che offre eccellenti angoli di visione e contrasti profondi. La curvatura dello schermo vi avvolgerà completamente nel gioco, riducendo l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni. Se cercate un monitor versatile che unisca prestazioni gaming di alto livello e qualità visiva superiore per il lavoro quotidiano e l'intrattenimento multimediale, questa è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

ASUS TUF Gaming VG32WQ3B è un monitor curvo da 31,5" con risoluzione Quad HD 2560x1440 che offre un'esperienza visiva coinvolgente. Dotato di pannello VA con tempo di risposta 0,5 ms GTG e refresh rate di 180Hz, garantisce fluidità eccezionale nei giochi più dinamici.

Vedi offerta su Amazon