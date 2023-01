Facente parte della pluricollaudata linea TUF Gaming, la nuova ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI è pensata per sfruttare al meglio gli ultimi processori AMD Ryzen, offrendo tutto quello che serve per fornire una stabilità eccellente e una durata elevata grazie a componenti di livello militare, una soluzione di alimentazione aggiornata e un sistema di raffreddamento completo.

Da sempre le schede madri TUF GAMING vengono sottoposte a rigorosi test di resistenza per garantire che siano in grado di gestire condizioni estreme. Dal punto di vista estetico, ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI incorpora elementi di design geometrici e di colore nero intenso per riflettere l’affidabilità e la stabilità desiderate.

Caratteristiche tecniche e connettività

La scheda ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI, con form factor ATX, presenta, oltre al socket AM5, anche uno slot PCIe 5.0 x16 SafeSlot (con una guaina metallica rinforzata per mantenere salda la scheda installata), uno PCIe 4.0 x16 e uno PCIe 4.0 x4. Per quanto riguarda l’archiviazione, sulla scheda madre trovano posto quattro slot M.2 (1 M.2 2280 PCIe 5.0 x4, 2 M.2 2280 PCIe 4.0 x4, 1 M.2 22110 PCIe 3.0 x4/SATA Mode), mentre per la RAM sono presenti quattro slot DDR5 con supporto alle tecnologie Dual Channel, OptiMem II e EXPO (Extended Profiles for Overclocking).

La connettività è piuttosto buona, comprendendo nel pannello I/O posteriore, in acciaio inossidabile e resistente alla corrosione, due porte USB 3.2 Gen 2, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 porta USB 3.2 Gen 1, un connettore Ethernet 2,5G (con TUF LANGuard, che integra una tecnologia avanzata di accoppiamento dei segnali e condensatori di superficie premium per migliorare la produttività, proteggendo la scheda madre dai fulmini e dall’elettricità statica), una porta USB 3.2 Gen 2, una porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 4 porte USB 3.2 Gen 1, due connettori per collegare due antenne così da sfruttare le reti WiFi 6E, 5 jack audio e il pulsante BIOS FlashBack. Infine, sono presenti le uscite video HDMI e Display Port. Sulla scheda madre stessa, invece, troviamo gli header per una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, una USB 3.2 Gen 1, una Thunderbolt 4 e tre USB 2.0.

La stabilità operativa è garantita da un sottosistema di alimentazione con 14+2 stadi di potenza accoppiati (70A), raffreddato da poderosi heatsink. Il sistema di raffreddamento comprende anche due dissipatori per tre slot M.2 e un dissipatore termico del chipset, mentre per lo chassis sono presenti quattro connettori per ventole e due per il controllo di un eventuale impianto a liquido per la CPU.

La scheda madre ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI fa uso di un PCB a otto strati, così da dissipare rapidamente il calore intorno ai regolatori di tensione per migliorare la stabilità generale del sistema e fornire alla CPU più margine di overclocking. Ma non è tutto! La stabilità e la durata nel tempo è garantita anche ai connettori di alimentazione Pro Cool a 8+8 pin, costruiti secondo specifiche rigorose. I componenti TUF, come gli induttori certificati per uso militare e i condensatori metallici neri, assicurano la massima stabilità operativa, mentre il modulo di regolazione di tensione Digi+ è stato ottimizzato per un’erogazione di energia fluida e diretta alla CPU in ogni momento.

Essendo un prodotto destinato al pubblico dei videogiocatori, non potevano mancare tre connettori a tre pin per il controllo di LED RGB, nonché un connettore a quattro pin RGB AURA, senza dimenticare l’illuminazione integrata Aura Edge. La scheda presenta inoltre un chip Realtek S1220A per la gestione dell’audio, che offre un’esclusiva elaborazione audio DTS con supporto al surround 7.1, condensatori audio Premium e un esclusivo circuito de-pop. Inoltre, l’utility esclusiva ASUS Two-Way AI sfrutta un enorme database di deep learning per ridurre il rumore di fondo dal microfono e l’audio in ingresso preservando le voci.

Software e overclocking

La scheda madre ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI dispone di tecnologie avanzate per l’overclocking grazie all’ausilio dell’Intelligenza Artificiale e un Dynamic OC Switcher in grado di massimizzare le prestazioni della CPU consentendo di impostare soglie di corrente e di temperatura per passare automaticamente da un overlock manuale per carichi di lavoro multithread pesanti a un overclock manuale per carichi di lavoro multithread. Infine, Core Flex vi consente di controllare potenza e termiche in modi nuovi e creativi. Nella sua forma più semplice, è possibile impostare dei breakpoint per ridurre gradualmente la frequenza del core della CPU all’aumentare della temperatura o della corrente. Ma il sistema è estremamente adattabile, supportando molteplici funzioni controllate dall’utente che possono manipolare i parametri in modo indipendente in modo da poter piegare le prestazioni della CPU a piacimento.

Il BIOS UEFI fornisce tutto il necessario per configurare, modificare e ottimizzare la vostra build e dispone di due modalità distinte (una avanzata che permette di avere un controllo completo e una semplificata che visualizza le impostazioni e le informazioni più importanti ed offre procedure guidate, funzionalità drag-and-drop). Anche il bilanciamento tra temperatura e rumore è molto importante e, grazie all’algoritmo proprietario ASUS AI Cooling II, avrete sempre una regolazione dinamica della velocità delle ventole, a tutto vantaggio del comfort acustico.

Passando al software, la scheda madre ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI sfrutta il programma Armoury Crate che, attraverso un’unica interfaccia intuitiva, consente di personalizzare l’illuminazione RGB per tutti i dispositivi compatibili e di collegarli ad Aura Sync per un’illuminazione unica. Inoltre, offre informazioni e controllo sulle varie componenti, nonché permette di accedere a tutte le utility proprietarie, come Fan Xpert 4 e la tecnologia di cancellazione del rumore Two-Way AI.

A chi è consigliata?

Il prezzo di listino di questa scheda madre si aggira poco sopra i 400€, ma nel momento in cui scriviamo è reperibile a circa 350€ su Amazon. La cifra è interessante rispetto a quanto offerto, in linea con quella della versione Z790 per processori Intel Raptor Lake, che però usa ancora vecchie RAM DDR4, nonché decisamente più bassa di altre opzioni con chipset X670E (che però sono di fascia più alta).

Se volete assemblare un nuovo PC gaming con un processore AMD Ryzen 7000 di fascia medio-alta, come ad esempio un Ryzen 5 7600X o un Ryzen 7 7700X, ma non volete rinunciare a tutti i benefici del chipset X670E (soprattutto in vista dei futuri dispositivi PCIe 5.0), allora la ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI può essere un’ottima opzione, in grado di offrire tutto quello che ci si aspetta da una scheda madre moderna pur non costando una fortuna.