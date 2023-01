Facente parte della pluricollaudata linea TUF Gaming, la nuova ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4 è pensata per sfruttare al meglio i processori Intel “Raptor Lake”, offrendo tutto quello che serve per fornire una stabilità eccellente e una durata elevata grazie a componenti di livello militare, una soluzione di alimentazione aggiornata e un sistema di raffreddamento completo. Dal punto di vista estetico, ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4 presenta il nuovo logo TUF Gaming e incorpora elementi di design geometrici per riflettere l’affidabilità e la stabilità desiderate.

Caratteristiche tecniche e connettività

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 è una scheda madre con form factor ATX basata sul socket LGA1700 che presenta ben quattro slot PCI Express, nello specifico uno PCIe 5.0 x16 SafeSlot per una maggiore robustezza e durata, uno PCIe 4.0 x16, uno PCIe 4.0 x4 e due PCI 3.0 x1. Per quanto riguarda l’archiviazione, sulla scheda madre trovano posto quattro slot M.2 (1 M.2 2280 PCIe 4.0 x4, 2 M.2 22110 PCIe 4.0 x4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0 x4/SATA Mode), mentre per la RAM sono presenti quattro slot DDR4-5333 (OC) con supporto alle tecnologie Dual Channel e OptiMem II.

La connettività è piuttosto buona, comprendendo, nel pannello I/O posteriore in acciaio, due uscite video (HDMI e DisplayPort), una USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, quattro USB 3.2 Gen 1, due USB Gen 2, un connettore Ethernet 2,5Gb/s, una USB 3.2 Gen 2 Type-C, due connettori per le antenne in modo da sfruttare la scheda di rete WiFi 6E, uscita audio ottica e cinque jack audio. Sulla scheda madre stessa, invece, troviamo gli header per una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, una USB 3.2 Gen 1, una Thunderbolt e tre USB 2.0.

La stabilità operativa è garantita da un sottosistema di alimentazione con 16+1 stadi di potenza DrMOS, ognuno capace di gestire 60A combinando MOSFET e driver high-side e low-side in un unico pacchetto per garantire potenza, efficienza e prestazioni stabili. La scheda madre ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 fa uso di un PCB a sei strati, così da dissipare rapidamente il calore intorno ai regolatori di tensione per migliorare la stabilità generale del sistema e fornire alla CPU più margine di overclocking. Inoltre, ai connettori di alimentazione Pro Cool a 8+8 pin, costruiti secondo specifiche rigorose per garantire il contatto a filo con le linee di alimentatore della PSU, grazie alla riduzione dell’impedenza, sono in grado di prevenire gli hotspot e guasti del connettore.

La stabilità operativa è garantita dall’uso di componenti TUF, come gli induttori certificati per uso militare e i condensatori metallici neri TUG 5K, mentre il modulo di regolazione di tensione Digi+ è stato ottimizzato per un’erogazione di energia fluida e diretta alla CPU in ogni momento. Il raffreddamento delle componenti più importanti, come i VRM, è garantito da poderosi dissipatori, più grandi rispetto allo standard, applicati anche sul chipset e tre dei quattro slot M.2. Non mancano inoltre dei controlli completi per le ventole o pompe dell’acqua PWN o CC ad altre prestazioni.

Essendo un prodotto destinato al pubblico dei videogiocatori, non potevano mancare tre connettori a tre pin per il controllo di LED RGB, nonché un connettore a quattro pin RGB AURA, senza dimenticare l’illuminazione integrata Aura Edge. Per quanto riguarda il comparto audio, ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 integra un chip Realtek S1220A, che offre un surround 7.1 con un rapporto segnale/rumore (SNR) di 120dB per l’uscita stereo e 113DB per l’ingresso di linea, per un qualità sonora di alto livello. Inoltre, un nuovo circuito di rilevamento dell’impedenza regola automaticamente il guadagno per garantire l’intervallo di volume ottimale per le cuffie, mentre l’utility esclusiva ASUS Two-Way AI sfrutta un enorme database di deep learning per ridurre il rumore di fondo dal microfono e l’audio in ingresso preservando le voci.

Software e rete

La scheda madre ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 è basata su un BIOS UEFI che fornisce tutto il necessario per configurare, modificare e ottimizzare la vostra build e dispone di due modalità distinte (una avanzata che permette di avere un controllo completo e una semplificata che visualizza le impostazioni e le informazioni più importanti ed offre procedure guidate, funzionalità drag-and-drop). Anche il bilanciamento tra temperatura e rumore è molto importante e, grazie all’algoritmo proprietario ASUS AI Cooling II, avrete sempre una regolazione dinamica della velocità delle ventole, a tutto vantaggio del comfort acustico.

Passando al software, la scheda madre ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 sfrutta il programma Armoury Crate che, attraverso un’unica interfaccia intuitiva, consente di personalizzare l’illuminazione RGB per tutti i dispositivi compatibili e di collegarli ad Aura Sync per un’illuminazione unica. Inoltre, offre informazioni e controllo sulle varie componenti, nonché permette di accedere a tutte le utility proprietarie, come Fan Xpert 4 e la tecnologia di cancellazione del rumore Two-Way AI.

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 è decisamente all’avanguardia e performance in ambito rete, grazie alla scheda di rete integrata che supporta le reti WiFi 6E, così da fornire una connessione wireless ultraveloce grazie al nuovo spettro radio disponibile nella banda dei 6GHz, oltre all’Ethernet 2,5Gb/s che vi permette di sperimentare giochi più fluidi e senza lag, trasmettere velocemente video ad alta risoluzione e godere di trasferimenti di file più rapidi.

A chi è consigliata?

La ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 ha un prezzo di listino di 419€, ma nel momento in cui scriviamo è disponibile a circa 370€. Non sono pochi per una scheda madre in senso assoluto, ma con gli ultimi chipset abbiamo visto una tendenza al rialzo dei prezzi e siamo ampiamente sotto le cifre richieste per altri modelli della gamma ASUS, dal momento che, ad esempio, una ROG Strix Z790-E costa ad esempio più di 600€.

ASUS ha ridotto il costo di questa TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 eliminando alcune funzionalità che per la maggior parte degli utenti non sono essenziali e preferendo le RAM DDR4 alle DDR5, che se da un lato fanno perdere qualche punto percentuale in termini di prestazioni ai nuovi Intel Raptor Lake, dall’altro consentono all’utente finale di risparmiare diverse centinaia di euro (oltre alla motherboard, anche le DDR4 sono più economiche delle DDR5) e di godere comunque di ottime performance.

Questa scheda madre si configura quindi come una buona scelta per chi vuole un PC gaming di fascia medio alta, equipaggiato magari con un Intel Core i5-13600K o al più un Intel Core i7-13700K, dove non servono caratteristiche o funzionalità particolari presenti solamente sulle motherboard di fascia più alta. Se il vostro scopo è quello di assemblare una configurazione di ultima generazione per giocare, l’ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi D4 ha tutto quello di cui avete bisogno.