Se state cercando un notebook da gaming con buone prestazioni a un prezzo conveniente, le vostre ricerche possono terminare qui, poiché Mediaworld offre questo Asus TUF a meno di 1.000 euro. Come qualsiasi portatile da gioco, parliamo di un dispositivo dalle caratteristiche tecniche interessanti, progettato per offrire un’esperienza di gioco con pochissimi compromessi.

La gamma TUF di Asus è una garanzia da questo punto di vista, ed è pensata per offrire non solo prestazioni elevate, ma anche robustezza e durabilità. Ed ecco perché acquistarlo al prezzo vantaggioso di 999,99€ invece di 1.399,00€ è un’occasione da non perdere, visto che tali caratteristiche raramente si trovano insieme in un notebook da gaming.

Equipaggiato con AMD Ryzen 7 4800H e Nvidia GeForce RTX 3050, le vostre sessioni di gioco saranno veloci e fluide, così come qualsiasi applicazione eseguibile su Windows 11. Potrete godere anche di immagini di alta qualità, merito del pannello IPS, noto per i suoi ampi angoli di visione e la fedeltà dei colori.

La tastiera di questo Asus TUF è stata appositamente progettata per il gaming, offrendo una retroilluminazione uniforme che dona uno stile unico al portatile. Non è un caso se i tasti WASD sono messi in evidenza, poiché sono i più utilizzati dai videogiocatori, offrendo una scorciatoia visiva per i tipici comandi di movimento. La tastiera gode poi della tecnologia Overstroke, che assicura una risposta rapida e precisa ad ogni battuta di tasto, nonché di un’ottima resistenza, a dimostrazione di come i prodotti della gamma TUF di Asus siano robusti. Il produttore dichiara infatti che questo portatile supporta oltre 20 milioni di pressioni.

La connettività è completa, grazie a diverse porte I/O che permettono di collegare facilmente i principali dispositivi, oltre alle tre porte USB 3.2 Type-A, che assicurano un rapido trasferimento dei dati. Non manca una USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort 1.4, utile per collegare un display G-SYNC per un gameplay ancora più fluido. Infine, con il Wi-Fi 6 potrete giocare bene online anche senza ricorrere al cavo Ethernet, in modo da ridurre il fastidio dei cavi sulla scrivania.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

