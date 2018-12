Asus ufficializza ROG Rapture GT-AX11000, router tri-band Wi-Fi 802.11ax per giocatori

Oltre a TP-Link, anche Asus ha ufficializzato il suo primo router 802.11ax (Wi-Fi 6), già mostrato lo scorso giugno, dedicato ai videogiocatori. Si chiama ROG Rapture GT-AX11000, è tri-band e offre un Wi-Fi con velocità superiori a 10Gbps, funzionalità dedicate al gaming e un processore quad core 64-bit da 1,8 GHz per riuscire a soddisfare anche i videogiocatori più esigenti. Il router è già disponibile al prezzo di circa 550 euro. Se delle funzioni gaming non v’interessa niente invece, potete dare un’occhiata all’RT-AX88U.

È bene ricordare che il nuovo standard 802.11ax è pienamente compatibile con i precedenti, quindi è possibile collegare al Rapture GT-AX11000 qualsiasi tipo di dispositivo Wi-Fi.

Essendo progettato per i giocatori, il router di Asus include alcune funzionalità indirizzate in particolare a questi utenti: la triple-level gaming acceleration è in grado di ridurre il ping e offrire un gameplay a bassa latenza, Game Radar offre la possibilità di trovare il server migliore prima di connettersi verificando il ping, Open NAT serve per effettuare il port forwarding in tre semplici passi e la selezione dinamica della frequenza (DFS) consente di evitare interferenze con altri dispositivi wireless.

Per offrire la migliore connettività possibile, il router è ha una porta 2,5G Ethernet, in modo da offrire agli utenti con LAN 5/10G tutta la banda possibile. Il ROG Rapture GT-AX11000 è il primo router di Asus dotato di illuminazione Aura RGB, in grado di riprodurre diversi effetti di luce per poter giocare con stile. È presente anche un pulsante personalizzabile che permette di abilitare o disabilitare i led, il Game Boost o il DFS, senza bisogno di usare l’interfaccia web o l’applicazione Asus Router.

Il router supporta una larghezza di banda di 160 MHz e una modulazione 1024-QAM, grazie alle quali è in grado di fornire velocità fino a 11000 Mbps, risultando 2,3 volte più veloce rispetto ai router 4×4 tri-band basati su tecnologia 802.11ac. Grazie alla combinazione delle tecnologie OFDMA e MU-MIMO e all’uso del Wi-Fi 6, il nuovo Rapture GT-AX11000 fornisce una rete fino a quattro volte più capiente ed efficiente.

L’OFDMA assicura fino all’80% di copertura in più rispetto ai router di precedente generazione, garantendo a chi gioca con dispositivi mobili una copertura ottimale in ogni punto della casa. La tecnologia Target Wait Time (TWT) garantisce a questo tipo di utenza una durata della batteria fino a sette volte superiore rispetto a quella che si avrebbe se connessi ad altri router.

La triple-level game acceleration si sviluppa su tre livelli e permette di dare priorità ai pacchetti che vanno dal dispositivo su cui il gioco è in esecuzione al server. Il primo livello di accelerazione consiste nell’uso del software GameFirst, ora aggiornato alla versione V. Se siete in possesso di un prodotto ROG (scheda madre o notebook) che lo supporta, potrete controllare voi tramite il programma a quali giochi dare la priorità.

Il nuovo software permette anche di controllare il router e di abilitare Game Boost con un semplice click. Game Boost è il secondo livello di accelerazione presente e dà priorità ai pacchetti di gioco all’interno della rete locale, anche quando sono collegati altri utenti che stanno sfruttando la banda per streaming video o altre attività che necessitano di molte risorse di rete. Test all’interno dei giochi hanno dimostrato come i primi due livelli di accelerazione riducano il ping del 33% in più rispetto alle soluzioni dei concorrenti.

Il terzo livello consiste nel supporto integrato a wtfast, un servizio che ottimizza le connessioni per assicurare il percorso più corto verso i server di gioco. “Quando tutti i tre livelli della triple-level game acceleration sono abilitati”, afferma Asus, “il Rapture GT-AX11000 offre un ping fino al 90% inferiore e garantisce sessioni di gioco online decisamente più fluide”.

Delle tre bande Wi-Fi presenti, il Rapture ne dedica una esclusivamente al gaming, così da evitare interferenze con altri dispositivi. La tecnologia DFS permette di sbloccare i canali più liberi all’interno della banda 5 GHz, in modo da ridurre ancor di più le interferenze e garantire esperienze di gioco fluide e veloci.

Il nuovo Asus ROG Rapture GT-AX11000 offre gratuitamente il servizio AiProtection Pro, un sistema di sicurezza della rete mantenuto da Trend Micro che protegge tutti i dispositivi connessi, compresi quelli che non sono in grado di eseguire software di sicurezza (ad esempio quelli IoT).

Non manca nemmeno il supporto ad Asus AiMesh, che permette agli utenti di creare un sistema Wi-Fi mesh connettendo altri router Asus e ROG AiMesh supportati alla propria rete.