ASUS VivoBook 13 Slate, il tablet con schermo OLED che non sapevate di volere

Tramite un comunicato stampa, il noto produttore taiwanese ASUS ha annunciato il suo nuovo VivoBook 13 Slate OLED, il primo portatile Windows 2-in-1 da 13,3″ al mondo. ASUS VivoBook 13 Slate OLED può diventare il vostro compagno ideale durante le attività della vita quotidiana ed è dotato, come dice il nome stesso, di uno splendido display OLED, con supporto Dolby Vision, in formato 16:9 a risoluzione FullHD. Lo schermo è sicuramente uno dei punti di forza di questo prodotto, dato che può vantare di essere “PANTONE Validated” con una gamma DCI-P3 al 100% ed ha ottenuto anche la certificazione DisplayHDR True Black 500, oltre a possedere un tempo di risposta di soli 0,2ms e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1.

Photo Credit: ASUS

ASUS VivoBook 13 Slate OLED è equipaggiato con il processore quad core Intel Pentium Silver N6000 con una frequenza sino a 3,3GHz, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione su eMMC. Inoltre, la tecnologia Intel Bridge permette a qualsiasi app Android di funzionare su Windows 11. Il prodotto è compatibile con l’ASUS Pen 2.0, capace di rivelare 4.096 livelli di pressione, con forza da 5 a 350 grammi e frequenza di campionamento di 266Hz. Le quattro punte intercambiabili hanno diverse texture che corrispondono a diverse matite, come 2H, HB, e H.

ASUS VivoBook 13 Slate OLED è equipaggiato con due porte USB-C, un jack audio e un lettore di schede microSD. Inoltre, per un accesso tramite un semplice tocco, c’è un sensore di impronte digitali opzionale sul pulsante di accensione. Anche la ricarica della batteria da 50Wh è semplice, nonché veloce: con USB-C Easy Charge il dispositivo può essere caricato da una power bank o da qualsiasi caricabatterie USB-C con una carica fino al 60% in appena 39 minuti. È possibile anche utilizzare una tastiera rimovibile, commercializzata come accessorio, che si collega magneticamente e offre tasti distanziati di 19,05mm con una corsa di 1,4mm per una digitazione confortevole.

Photo Credit: ASUS

Oltre alla versione standard, VivoBook 13 Slate OLED sarà disponibile anche in due esclusive Artist Edition che riflettono la cultura pop contemporanea e celebrano l’individualità. Il dispositivo sarà disponibile in Italia a partire da fine anno, mentre le Artist Edition arriveranno all’inizio del 2022.