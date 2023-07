Siete alla ricerca di un nuovo notebook perfetto per lo studio e il lavoro, ma che vi permetta anche di giocare nel tempo libero? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sull’Asus Vivobook 16X, oggi scontato a soli 489,00€!

Potrete risparmiare ben 160,00€ rispetto al prezzo medio di 648,76€, portandovi a casa un notebook estremamente performante ma al contempo leggero e comodo da portare con voi ovunque. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio gratuito, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il Vivobook 16X è dotato di un display NanoEdge da 16″ con risoluzione FullHD, che vi permetterà di godere di ampi angoli di visione e di immagini nitide e dettagliate. Inoltre, il pannello è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo il rischio di affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di visualizzazione, sia per il lavoro che per il tempo libero.

A livello hardware troviamo il processore AMD Ryzen 5 5600H, 8GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB che vi consentiranno di affrontare anche i carichi di lavoro più impegnativi in modo fluido. La grafica AMD Radeon Vega 7 garantirà, invece, prestazioni fluide e di alta qualità durante il gaming, permettendovi di giocare a titoli non troppo impegnativi durante il tempo libero.

Sia che siate in viaggio o in ufficio, il Vivobook 16X vi accompagnerà con la sua batteria da 70 wattora di lunga durata, offrendovi un’ampia autonomia che durerà tranquillamente una giornata intera. Infine, la vostra privacy e sicurezza saranno completamente al sicuro grazie allo sportellino fisico che scorre sopra la webcam, proteggendovi da occhi indiscreti.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

