ASUS Vivostick TS10, nuova versione per la “chiavetta PC” con Windows 10

VivoStick TS10 è un PC in miniatura capace di eseguire Windows 10 Pro. ASUS VivoStick ricorda un sottile pennino USB in grado di trasformare qualsiasi TV o monitor con ingresso HDMI in un computer Windows/Smart TV completo. È dotato di un processore Intel Atom x5-Z8350 di ultima generazione con 4 GB di RAM LPDDR3 e 64 GB di spazio di archiviazione interno, ampliati dai 100GB gratuiti di ASUS Webstorage.

Non richiede alcuna complicata configurazione ed è ideale per essere utilizzato sia in ambito lavorativo che come centro multimediale. Seppur in dimensioni compatte, VivoStick offre opzioni complete di connettività e networking, tra cui Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, porte USB 3.0 e USB 2.0, una porta HDMI e un jack audio.

VivoStick è controllabile direttamente dallo smartphone o dal tablet usando l’app ASUS VivoRemote, che offre le funzionalità di mouse e tastiera wireless, shortcut a singolo click per il menu Start di Windows e Home, riproduzione multimediale e controllo del volume.

VivoRemote Center raggruppa in una singola cartella tutte le app di uso frequente e permette all’utente di creare cartelle dedicate a categorie specifiche e scorciatoie per aprire i file o eseguire dei comandi.

Questa soluzione è ideale per chi è sempre in movimento, e può anche fungere da piattaforma thin-client per call center, laboratori scolastici di informatica o piccole aziende.

Il modulo fTPM (Trusted Platform Module) basato sul firmware assicura la massima protezione dei dati, mentre il supporto per il touchscreen ne consente l’uso nei chioschi informativi self-service di aeroporti, hotel, centri commerciali e centri turistici.

È utilizzabile anche come dispositivo POS (Point-Of-Sale) dedicato presso le casse di negozi al dettaglio, catene di fast food e ristoranti, nonché come soluzione digital signage per esposizioni interne dei negozi, cartelloni o tabelloni esterni.

Vanta anche un apposito foro a occhiello che consente di assicurare VivoStick a un monitor o display e in caso di furto si attiverà un allarme sonoro.