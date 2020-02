ASUS presenta la “White Edition” della ROG Strix RTX 2080 SUPER

Quanti di voi sognano un PC bianco? Una build vistosa non solo per i LED ma anche per il colore stesso? Beh, sappiate che ci stiamo avvicinando a quest’obiettivo, grazie anche ad Asus.

La società taiwanese produce alcune schede video “White Edition” tra cui la ASUS ROG STRIX RTX 2080 Ti WHITE GAMING OC, ed ora ha riservato lo stesso trattamento anche alla RTX 2080 SUPER.

Il PCB di questa GPU non è stato modificato rispetto alla versione già sul mercato, ma le componenti che rivestono il dissipatore, le tre ventole Axial-Tech, la piastra di contatto del dissipatore e la scocca posteriore sono completamente bianche, come potete vedere nelle seguenti immagini.

Il colore non è l’unico aspetto che differenzia queste GPU dalle altre proposte, poiché le White Edition godono anche di un leggero overclock: secondo i colleghi di TechPowerUp la ASUS ROG STRIX RTX 2080 Ti WHITE GAMING OC raggiunge infatti una frequenza in turbo boost di 1890 MHz, superiore a quella della ROG Strix RTX 2080 SUPER “classica”, che si ferma a 1860 MHz. C’è da dire comunque che le specifiche non sono ancora definitive, quindi nel momento dell’uscita della scheda la situazione potrebbe cambiare.

Il die TU 104, alla base della RTX 2080 SUPER, offre 3072 CUDA Core, 384 Tensor Core, 48 RT Core, 64 Render Output Unit (ROP) ed 8GB di VRAM GDDR6 a 15,5 Gbps. Disponibilità e prezzi non sono ancora stati annunciati.