Asus Zenbook e Zenbook S, due top offerta da non lasciarsi sfuggire

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le offerte del giorno Amazon ma vogliamo segnalarvi anche questa ottima offerta relativa Asus Zenbook 14 e Zenbook S, due eccellenti portatili del marchio taiwanese e rispettivamente in sconto a 849,00€ e 1.149,00€. Un ottimo prezzo quello proposto da Amazon, specie se si considera il prezzo originale, ovvero 1.048,89€ per Zenbook 14 e ben 1.299,00€ per Zenbook S.

L’Asus Zenbook 14 è un portatile dal design moderno, caratterizzato da un peso di soli 1,09 kg e da uno spessore di 15,9 mm. In un corpo il 13% più piccolo rispetto al modello precedente offre un display Full HD da 14″ NanoEdge, con cornici spesse solamente 2,9 mm e con un rapporto schermo-corpo del 92%. Il processore Intel Core i7-8565U è accompagnato da 8 GB di memoria RAM e un SSD PCIe da 256 GB e garantisce sempre ottime prestazioni, così come la batteria da 50 Wh, che offre fino a 13 ore di autonomia e vi permette di lavorare in mobilità senza preoccupazioni.

L’Asus Zenbook S riprende il design dello Zenbook 14, ma risulta essere ancora più leggero (pesa 1 kg) e sottile, grazie a uno spessore di soli 12,9 mm. Anche qui abbiamo un display NanoEdge da 13,3″ con risoluzione Full HD e cornici spesse 5,9 mm, che integra la tecnologia Asus Eye Care per la protezione dalla luce blu, mentre la batteria da 50 Wh garantisce fino a 13,5 ore di autonomia e può essere ricaricata del 60% in 49 minuti grazie alla ricarica rapida. Il modello di Zenbook S in sconto oggi offre una configurazione con processore Intel Core i7-8550U, 8 GB di memoria RAM e SSD da 256 GB: una dotazione hardware di tutto rispetto, soprattutto per chi necessita di un PC portatile leggero da usare in mobilità.

Ovviamente Zenbook 14 e Zenbook S non sono gli unici prodotti in sconto in questa giornata di offerte Amazon, ed anzi vi ricordiamo che sono disponibili in offerta anche Kindle e Kindle Paperwhite, entrambi con 20 euro di sconto rispetto al prezzo originale. L’invito, dunque, è quello di non solo di consultare la nostra quotidiana selezione di prodotti, ma anche di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

» Clicca qui per acquistare ASUS Zenbook S «

» Clicca qui per acquistare ASUS Zenbook «

Altre offerte Amazon di oggi

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!