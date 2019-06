Asus, un nuovo ZenBook per celebrare i 30 anni dell’azienda

Asus ha presentato ufficialmente ZenBook Edition 30, uno speciale notebook con rivestimento in pelle italiana, creato per celebrare i 30 anni dell'azienda.

Gli avevamo già dato uno sguardo durante il Computex, ma oggi Asus ha presentato il nuovo ZenBook Edition 30, un laptop premium ultrasottile che si aggiunge alla gamma di prodotti della serie Edition 30, una rosa di device in edizione limitata che Asus ha lanciato sul mercato per festeggiare i suoi 30 anni di attività nel settore informatico.

Il nuovo ZenBook Edition 30 (UX334) presenta un design a dir poco unico. Il telaio è in alluminio anodizzato bianco e il coperchio è rivestito in pelle italiana color bianco perla, impreziosita da rifiniture dorate.

Le specifiche chiaramente sono di fascia alta. Il notebook ha un display da 13,3 pollici Full HD basato su tecnologia Nano Edge e cornici ultrasottili. Troviamo poi lo ScreenPad 2.0 di Asus, il nuovo display touch screen che sostituisce il classico touchpad presentato anch’esso in occasione del Computex.

Il processore invece è un Intel Core di ottava generazione, nello specifico l’Intel Core i7-8565U, qui abbinato a una scheda video Nvidia GeForce MX 250 e a 16 GB di RAM DDR4.

Anche lato storage troviamo caratteristiche di tutto rispetto, grazie all’SSD PCIe 4x M.2 da 1 TB, mentre la connettività è affidata a una porta USB Type-C, due porte USB Type-A, un’uscita HDMI, un lettore di schede SD e un jack combinato da 3,5 mm per cuffie e microfono. Non mancano ovviamente Wi-Fi Intel Gigabit Wireless-AC e Bluetooth 5.0.

Lo ZenBook Edition 30 è senza dubbio un portatile premium indirizzato ai professionisti che vogliono una macchina ad alte prestazioni, senza rinunciare ad uno stile unico e riconoscibile. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, il PC dovrebbe arrivare sul mercato nel terzo trimestre di quest’anno solo in alcuni paesi, ma Asus non ha ancora rivelato il prezzo di listino.