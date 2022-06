L’Asus Zenbook S 13 OLED è uno dei primi laptop a debuttare con i nuovi processori AMD Ryzen 6000 Rembrandt, svelati in occasione del CES 2022 tenutosi a inizio anno. Zenbook S 13 OLED è equipaggiato con un processore Ryzen 7 6800U, 8 core / 16 thread basato su architettura Zen 3+, integra uno schermo OLED ad alta risoluzione ed è sottile e leggero, con uno spessore di soli 14,9mm e un peso di 1kg. Da uno spessore così ridotto, però, non aspettatevi che non derivino compromessi: il numero (e il tipo) di porte è limitato, così come il sistema di raffreddamento che è possibile inserire.

Design e specifiche tecniche

Lo chassis dello Zenbook S 13 OLED è in una lega di magnesio e alluminio, forse meno premium di una soluzione completamente in alluminio ma più leggero e che offre comunque un ottimo feeling. Il coperchio è liscio e uniforme, con unicamente la scritta “Asus Zenbook” nella parte bassa e un nuovo logo sulla destra, che ricorda molto quello delle uniformi di Star Trek. Il modello che abbiamo ricevuto ha una colorazione blu scuro, piacevole ed elegante.

A spiccare in questo notebook dal design pulito e con finitura opaca è indubbiamente la cerniera, che riprende i toni di blu dello chassis (è leggermente più chiara), ma è metallizzata e di forma circolare. Dona un tocco di stile allo Zenbook che abbiamo apprezzato, spezzando l’uniformità.

La cerniera offre una buona resistenza e si apre al massimo di 180 gradi, offrendo una buona adattabilità. Quando apriamo lo Zenbook, la parte inferiore dello schermo poggia sul tavolo e solleva la tastiera, così da agevolare la scrittura e, allo stesso tempo, permettere al raffreddamento di avere più aria in ingresso, creando un gap tra il tavolo e il laptop.

Sempre parlando di design, aprendo lo Zenbook S 13 OLED si nota che il tasto d’accensione è diverso dagli altri, leggermente più basso e con una bordatura argento. Il motivo è che integra anche un lettore d’impronte digitali, che permette di eseguire il login tramite Windows Hello e ti accedere al sistema semplicemente premendo il tasto, senza dover far rileggere l’impronta o digitare la password alla schermata di login.

La parte superiore dello chassis ospita un ampio display da 13,3 pollici, con cornici sottili ai lati e leggermente più spesse sopra e sotto, rapporto d’aspetto 16:10 e risoluzione 2880 x 1800 pixel. Si tratta di un pannello OLED di ottima qualità, ma ne parleremo più avanti nella recensione.

Specifiche tecniche alla mano, sotto la scocca troviamo il già citato processore AMD Ryzen 7 6800U, 8 core / 16 thread prodotto a 6nm facente parte della gamma “Rembrandt” introdotto a gennaio in occasione del CES. Il processore è capace di toccare i 4,7GHz in boost, offre 16MB di cache L3, supporto al PCIe 4.0 e a memorie DDR5 e LPDDR5, TDP compreso tra i 15 watt e i 28 watt e grafica integrata Radeon 680M, con 12 core grafici RDNA 2 operanti a 2,2GHz. Nel dettaglio, in modalità Prestazioni in questo Zenbook S 13 OLED il Ryzen 7 6800U opera a 17 watt in caso di carico sostenuto e a 30 watt in carichi veloci, mentre in modalità Bilanciata lavora a 15 watt con carichi sostenuti e a 30 watt con carichi rapidi da gestire.

Il modello che abbiamo ricevuto mette a disposizione un SSD M.2 NVMe da 1TB PCIe 4.0, 16GB di RAM LPDDR5-6400 e dovrebbe arrivare sul mercato a un prezzo di circa 1700 euro. La batteria è da 67Wh e come vedremo assicura un’ottima autonomia, mentre l’alimentatore incluso in confezione è da 65 watt.

La dotazione porte offre unicamente tre USB tipo C (due sul lato destro, una sul lato sinistro) e un jack da 3,5mm, anch’esso posto a destra: come accennato in apertura, questo è uno dei compromessi a cui bisogna scendere se si vuole una soluzione il più sottile possibile. In confezione troviamo un adattatore da USB-C a USB-A, ma nel caso in cui doveste aver bisogno di un’uscita HDMI, di collegare un cavo di rete o di inserire una scheda SD, dovrete comprare un adattatore.

Segnaliamo che le porte USB-C sono conformi alla specifica USB4 (AMD è in attesa della certificazione ufficiale), supportano fino a 40Gbps e sono progettate per offrire tunneling PCIe e DisplayPort, ricarica dei dispositivi e trasferimento dati. L’azienda ha lavorato per andare oltre la specifica base di USB4, offrendo di fatto una soluzione che offre perfino più possibilità di Thunderbolt 4.

Il tutto è racchiuso all’interno di uno chassis che misura 296,7 x 210,5 x 14,9 mm, per un peso come anticipato di circa 1kg. Zenbook S 13 OLED è davvero pratico da maneggiare e portare in giro, sembra praticamente di non averlo nello zaino: un’ottima notizia per chi lavora spesso in mobilità e cerca un compagno di viaggio che sia soprattutto il più portatile possibile.

Esperienza d’uso

Durante la nostra prova abbiamo spremuto a fondo il nuovo Ryzen 7 6800U e questo Zenbook S 13 OLED, usandolo in maniera intensiva in molte situazioni, sia a batteria che collegato all’alimentatore, e facendo dei test anche sulla grafica integrata per capirne le potenzialità.

Iniziamo parlando del display OLED, che ricordiamo offre una risoluzione 2880 x 1800 pixel ed è touchscreen. È difficile lamentarsi di uno schermo del genere, che offre neri profondi e colori vivaci: lo abbiamo messo alla prova in diverse situazioni e nel complesso non possiamo che essere soddisfatti, specialmente se consideriamo quanto è bello guardarci sopra film e serie TV: i Neon di Blade Runner 2049 spiccano sugli sfondi scuri, in Encanto i colori sono ben riprodotti e rendono viva l’immagine. Nei test abbiamo misurato una luminosità media di 322,5 nit, sufficiente per usare il laptop in praticamente ogni situazione, oltre a una copertura della gamma DCI-P3 del 90% e sRGB del 125%.

Nell’operatività giornaliera lo schermo 16:10 non offre gli stessi vantaggi di una soluzione 3:2, ma lo spazio verticale aggiuntivo rispetto a un classico 16:9 torna comunque comodo, ad esempio per visualizzare qualche riga di Excel in più.

Rimanendo in tema operatività, abbiamo apprezzato parecchio anche la tastiera di questo Zenbook S 13 OLED. La tastiera è abbastanza classica, con i tasti direzionali su e giù “compattati” nello spazio di un tasto singolo e priva di tastierino numerico, impossibile da inserire viste le dimensioni compatte del laptop. I tasti hanno una corsa di 1,4 mm, sono ampi, ben spaziati e offrono un buon feedback sia tattile che sonoro, un bel vantaggio quando si scrive per molte ore. In alto la fila di tasti funzione offre in prima funzione delle scorciatoie, da quelle per alzare e abbassare il volume a quella per l’avvio rapido dello Strumento di Cattura di Windows. Come notate dalle foto la tastiera ha un layout americano, ma ovviamente il notebook arriverà sul nostro mercato con tastiera italiana.

Anche il touchpad è molto ampio e mette a disposizione tutto lo spazio necessario per navigare in comodità ed eseguire le varie gesture di Windows 11. Come di consuetudine anche qui troviamo la funzione NumberPad: toccando l’icona in alto a sinistra sul touchpad si può attivare un tastierino numerico touch, mentre con quella in alto a destra si avvia la calcolatrice. Si tratta di una funzione presente ormai da tempo sugli Zenbook e siamo certi che a molti possa tornare utile, ma oggi come in passato, usarla non ci convince del tutto: nella nostra esperienza in molte occasioni gli input non vengono registrati correttamente, causando un’esperienza rallentata e non ottimale.

Spostiamoci ora sul comparto audio dello Zenbook S 13 OLED, affidato a quattro speaker Harman/Kardon. Il volume è elevato e riempie la stanza, ma l’equalizzazione di fabbrica predilige di molto i medi per mettere in risalto le voci, peggiorando la resa di bassi e alti. Il risultato è che ci si ritrova con speaker ottimi per le videoconferenze, ma non ideali per altri ambiti.

La nota positiva è che tramite il software Dolby Access è possibile modificare l’equalizzazione. Ci sono diversi profili preimpostati tra cui scegliere: “dettagliato” è quello che ci ha dato le sensazioni migliori, migliorando la qualità audio anche mentre ascoltavamo musica o guardavamo un film.

Per le videoconferenze è presente anche una webcam, posta sopra lo schermo. È la classica webcam 720p senza infamia e senza lode, di qualità sufficiente per partecipare a una videochiamata.

Parlando di autonomia, che sullo Zenbook S 13 OLED è decisamente sorprendente: nei nostri test con PCMark 10 abbiamo registrato 13:34 ore in Modern Office e 15:06 ore in Video Playback, due dei valori più alti registrati tra i notebook che abbiamo avuto modo di provare. Nell’uso quotidiano si traducono in un’autonomia che copre ampiamente l’intera giornata lavorativa e oltre, arrivando in molti casi a permetterci di lavorare per quasi due giorni senza collegare il PC alla presa di corrente.

Durante la nostra prova abbiamo anche svolto dei benchmark sul notebook, per valutare le performance del nuovo Ryzen 7 6800U e della grafica integrata Radeon 680M. In Geekbench 5 abbiamo registrato 1495 punti nel test single core e 7531 punti in quello multi core, punteggi secondi solamente a soluzioni ad alte prestazioni di Intel come il Core i7-11800H, che ottiene punteggi poco superiori in entrambi i test. Vedremo se con la dodicesima generazione, già presentata ma in arrivo sul mercato nei prossimi mesi, Intel riuscirà a dire la sua e a superare la soluzione a basso consumo di AMD.

Sempre in Geekbench 5, i test grafici in OpenCL e Vulkan mostrano i grandi benefici dell’architettura RDNA 2: lo Zenbook S 13 OLED ottiene rispettivamente 30267 punti e 22950 punti, un incremento notevole rispetto alla GPU integrata del precedente Ryzen 7 5800H, una Vega 8 a 7nm che otteneva nei test 15681 punti e 17888 punti.

Rimanendo in ambito produttività e uso ufficio, anche in PCMark 10 e in CrossMark i risultati sono molto buoni. Nel primo benchmark con 6078 punti il Ryzen 7 6800U è secondo solamente al Core i7-11800H e al Core i9-11950H, superando agilmente anche il Core i7-1195G7. Nel secondo test ritroviamo la medesima situazione, con il nuovo AMD Ryzen che raggiunge un totale di 1431 punti e si posiziona poco dietro il Core i7-11800H, che arriva a 1605 punti.

Data la nuova GPU integrata non potevano mancare i test sui giochi, svolti a risoluzione 1080p con dettagli medi. Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 e Shadow of the Tomb Raider hanno tutti fatto segnare un framerate medio che si aggira poco sotto i 30 FPS, dandoci un segnale abbastanza chiaro: la Radeon 680M ancora non basta per giocare su questi notebook. Abbassando risoluzione e dettaglio la situazione migliora leggermente, con i titoli che risultano giocabili a 1600×900. Aggiungiamo che ovviamente i giochi “eSport”, molto più leggeri rispetto ai tre menzionati, presentano meno problemi e sono giocabili anche in Full HD a dettagli bassi con un framerate sufficiente.

Chiudiamo la nostra esperienza con l’unico vero problema di questo Zenbook S 13 OLED, emerso durante vari momenti della nostra prova d’uso: il calore. Purtroppo infatti il laptop tende a scaldare, specialmente nella parte inferiore e a sinistra, dove è presente la griglia da cui l’unica ventola presente espelle aria calda. Nella pratica, dopo un paio d’ore d’uso, o se si gestisce un carico leggermente più impegnativo, il notebook diventa fastidioso da tenere sulle gambe, un vero peccato date le dimensioni e il peso ridotti, che lo rendono particolarmente adatto a usi di questo tipo. Se lo si tiene sulla scrivania il problema si riduce, ma non scompare del tutto: la tastiera si scalda nella parte alta (mai in maniera eccessiva) e anche l’aria espulsa dalla griglia laterale potrebbe dare fastidio.

Conclusioni

L’Asus Zenbook S 13 OLED è un notebook sottile e leggero davvero bello da usare e da portare con sé in mobilità. La potenza del Ryzen 7 6800U a bordo, la qualità dello schermo e della tastiera integrata e l’autonomia lo rendono il compagno ideale sia per il lavoro che per lo svago, quando magari si è in viaggio e ci si vuole rilassare guardando un film o la propria serie preferita.

Se cercate qualcosa di estremamente portatile che abbia tutte le carte in regola per supportarvi in qualsiasi attività, dovreste seriamente prenderlo in considerazione in fase di acquisto. Ricordatevi solo che dovrete infilare nello zaino anche una docking station portatile da collegare a una delle USB tipo C, in modo da poter connettere al PC anche rete cablata, schede SD, monitor HDMI e chiavette USB-A.