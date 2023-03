I monitor portatili si sono ormai affermati come soluzioni estremamente valide per chi lavora in mobilità e non vuole rinunciare al secondo schermo, o per chi ad esempio ha bisogno di un’area di lavoro più ampia a casa ma non ha lo spazio per aggiungere un secondo monitor vero e proprio da affiancare al proprio notebook. Oggi parliamo dell’Asus ZenScreen Go MB16AWP, modello con schermo Full HD 15,6 pollici 60Hz, tempo di risposta di 5ms, batteria da 7800mAh e Wi-Fi integrato per screen mirroring senza fili con Windows, macOS, ChromeOS, Android e iOS. Presente anche un accelerometro che supporta la rotazione automatica. Le caratteristiche offerte sono interessanti, ma il prezzo è importante, circa 500 euro; vale quello che costa? Scopriamolo nella nostra recensione.

Design

Il design dello ZenScreen Go MB16AWP è molto pulito, con cornici sottili su tre lati e un bordo inferiore più pronunciato, con una finitura che ricorda il metallo spazzolato. La scocca è totalmente in plastica di buona qualità, solida e priva di scricchiolii, sulla sinistra troviamo il joystick a 5 vie per la navigazione all’interno del OSD e sulla destra il pulsante di accensione.

A disposizione abbiamo due porte USB tipo C con supporto al DisplayPort 1.2, una porta Mini-HDMI e un jack da 3.5mm per le cuffie. Nella parte alta ci sono anche due altoparlanti, per riprodurre l’audio anche senza l’ausilio delle cuffie.

Sul retro del monitor troviamo infine un supporto per treppiede (compatibile con qualsiasi treppiede classico) e un cavalletto regolabile, entrambi in metallo.

In confezione Asus include anche una pratica custodia per il trasporto; non è imbottita, quindi non salverà lo ZenScreen Go da eventuali urti, ma è utile per proteggere lo schermo da eventuali graffi.

Menu OSD

Il menu OSD è ricco di impostazioni per personalizzare l’immagine ed è semplice da navigare, grazie al joystick a 5 vie citato in precedenza. A disposizione troviamo otto modalità d’immagine, cinque livelli di intensità per il filtro luce blu e controlli per la luminosità, il contrasto, la saturazione e la temperatura del colore, oltre a impostazioni per regolare la nitidezza.

Tramite l’OSD si può accedere rapidamente alla modalità di visualizzazione corrente, al tipo di connessione, alla risoluzione del display e alla percentuale di carica della batteria integrata; premendo una volta sul joystick si accede velocemente ai controlli del volume, della luminosità e degli ingressi video.

Esperienza d’uso

Come anticipato, grazie alla connettività Wi-Fi 5GHz è possibile usare lo ZenScreen Go MB16AWP come schermo wireless, anche con smartphone Android e iOS grazie al supporto a Miracast e AirPlay. La configurazione è molto semplice: basta connettersi al monitor selezionandolo dalle reti Wi-Fi disponibili e inserire il codice di sicurezza per stabilire la connessione. Se vi state collegando da un iPad o da un iPhone, potete abilitare il mirroring direttamente dal Centro di Controllo cliccando la voce “Duplica Schermo”.

Lo schermo da 15,6 pollici offre una luminosità massima di 250 nit e un rapporto di contrasto di 800:1, mentre copre il 116,6% dello spazio sRGB e l’82,6% di quello DCI-P3. Non si tratta di un monitor professionale, ma sono dati che lo piazzano tra i migliori monitor portatili e lo rendono adatto a diversi usi.

I colori sono resi in maniera vivace e piacevole da guardare, specialmente nelle modalità Standard e Night View, le migliori in quanto a qualità dell’immagine e dettaglio nelle zone buie. Meno bene invece gli speaker integrati da 1 watt, carenti nei bassi e non all’altezza delle aspettative; se volete usare il monitor per guardare film o serie TV, vi consigliamo di collegare un paio di cuffie per un’esperienza audio migliore.

Autonomia

ZenScreen GO MB16AWP integra una batteria da 7800mAh, che offre a detta dell’azienda un’autonomia di 3,5 ore in modalità wireless (o tramite cavo HDMI) e con il volume degli speaker al 100%. La nostra esperienza d’uso ci ha fatto raggiungere risultati simili, con un’autonomia di circa 3 ore e 20 minuti tramite connessione HDMI. La batteria si carica dallo 0 al 100% in 2 ore e 15 minuti usando l’adattatore incluso in confezione.

Conclusioni

Asus ha inserito diverse funzionalità interessanti in questo ZenScreen Go MB16AWP, anche per giustificarne il prezzo di circa 500 euro. Il cavalletto a supporto è robusto, la qualità costruttiva è buona e anche il design è tutto sommato piacevole. L’accelerometro che permette di passare automaticamente tra visualizzazione verticale e orizzontale è una chicca molto comoda e anche la dotazione porte è più che adeguata; a questo proposito, in confezione è incluso un adattatore da HDMI-Mini a HDMI.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo schermo è la possibilità di fare mirroring dello schermo in modalità wireless. Insieme alla batteria integrata permette di avere un secondo schermo completamente senza fili, con tutta la libertà che ne consegue.

La riproduzione dei colori è ottima per la categoria, il pannello IPS assicura ottimi angoli di visione e anche la luminosità di picco è buona, adeguata per gli ambienti chiusi dove si usa una soluzione come questa. Gli altoparlanti invece non sono granché, ma risultano comunque utili in diversi contesti.

In conclusione, se cercato un monitor portatile di qualità e il prezzo non è un problema, questo ZenScreen Go MB16AWP è davvero una scelta valida. Se volete una soluzione che vi permetta di giocare vi consigliamo però di cercare altrove e pensare ad esempio al ROG Strix XG16APE, con frequenza d’aggiornamento di 144Hz e compatibilità G-Sync.