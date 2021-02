ASUS Zephyrus Duo 15, RTX 3080 mobile ancora più potente grazie a questo trucco

Un tweaker cinese è quasi riuscito a battere tutti i record nella classifica di 3DMark relativa ai computer portatili modificando il BIOS di un ROG Zephyrus Duo 15 dotato di RTX 3080 e portando il TDP della scheda a 155W invece degli usuali 130W. La mod è stata realizzata trasferendo il VBIOS da un altro laptop dotato di RTX 3080, l’MSI GE76, sullo Zephyrus Duo 15.

L’overclocker cinese ha ottenuto 13.691 punti in TimeSpy per la parte grafica e 13.174 punti come valore complessivo. Rispetto al settore desktop, questa RTX 3080 modificata è riuscita a battere il miglior punteggio grafico ottenuto da una RTX 3060 Ti di circa 100 punti. Tuttavia, ha perso nel punteggio complessivo di circa 700 punti a causa delle differenze di CPU. In generale, questo significa che l’RTX 3080 mobile è l’1% più veloce dell’RTX 3060 Ti desktop.

Rispetto ad altri laptop RTX 3080, lo Zephyrus Duo 15 modificato si trova solo al secondo posto al momento della stesura di questo articolo e possiede un vantaggio grafico medio di 200-300 punti rispetto agli altri avversari con RTX 3080 mobile. La maggior parte dei laptop RTX 3080 ottiene una media di 13.200 punti con alcuni che raggiungono anche i 13.400. Ciò significa che l’RTX 3080 modificato è più veloce dell’1,2% rispetto agli altri.

Sfortunatamente, non sappiamo se l’RTX 3080 modificata sia stata overcloccata o meno. L’autore non menziona nulla in termini di overclock del core o della memoria, quindi riteniamo che il suo punteggio derivi dal solo aumento del TDP. Se ciò fosse vero, ci sarebbero i margini per registrare addirittura un risultato migliore con un po’ di overclock. In ogni caso, è bene ricordare che applicare una modifica di questo tipo potrebbe essere pericolosa, in quanto metterà a dura prova il sistema di dissipazione a bordo del notebook, che in origine non era stato progettato per riuscire a espellere una maggiore quantità di calore.