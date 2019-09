ASUSPRO B9 450, portatile da 880 grammi con Intel Ice Lake

Asus ha svelato ASUSPRO B9, un portatile che si rivolge a un pubblico business. Il notebook da 14 pollici pesa solamente 880 grammi e integra processori Intel Core di decima generazione (Ice Lake)

Asus ha tolto i veli al nuovo notebook ASUSPRO B9 450, rivolto ad un pubblico business che necessita di funzionalità avanzate, massima sicurezza e portabilità.

Conforme ai dettami di Project Athena di Intel e basato sulla piattaforma Ice Lake a 10 nanometri (Core di decima generazione, maggiori informazioni), l’ASUSPRO B9 450 offre ciò che serve a chi è sempre in movimento in un peso di soli 880 grammi se dotato di una batteria da 33 Wh o 990 grammi se dotato di una batteria da 66 Wh.

ASUSPRO B9 450 ha un telaio in lega di magnesio classe 13 con uno spessore di 14,9 mm. Il portatile è stato testato da Asus per rispettare gli standard militari US MIL-STD 810G. Il display è un Full HD da 14″ NanoEdge con rivestimento anti-riflesso e cornici ultrasottili che garantiscono un rapporto schermo-corpo del 94%.

La CPU è accompagnata da memoria RAM di tipo LPDDR4X e da un massimo di due SSD PCIe 3.0 x4 da 1TB che possono lavorare in modalità RAID0 per una maggiore velocità o in modalità RAID1 per una maggiore sicurezza (ridondanza dei dati).

ASUSPRO B9 450, rispettando le disposizioni di Intel per Project Athena, ha un connettore Thunderbolt 3 e connettività Wi-Fi 6. Inoltre, è presente una webcam compatibile con Windows Hello (dotata di sensore IR) e un chip TPM 2.0 per garantire la massima sicurezza. Disponibilità, configurazioni e prezzi di lancio saranno resi noti da Asus in futuro.