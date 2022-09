Asustor è ormai da qualche anno uno dei produttori più importanti di NAS, andando ad affiancarsi ai marchi più blasonati come Synology, QNAP e TerraMaster, che con i loro prodotti di punta la fanno da padrone sul mercato. Asustor con il suo Lockerstor 2 ha colmato il gap che in passato era presente con i prodotti della concorrenza. Con la presentazione del nuovo Lockerstor 2 di seconda generazione (AS6702T), la casa Taiwanese legata ad ASUS si pone dunque l’obiettivo di raggiungere in maniera definitiva la concorrenza, tentando di surclassarla.

Rispetto alla precedente generazione, sono state effettuate numerose modifiche per incrementare notevolmente le prestazioni. In primis spicca l’adozione di un nuovo processore, a cui si aggiunge l’impiego di nuove RAM che lavorano a frequenze superiori e l’espansione degli slot M.2 internamente disponibili. Nello specifico, a bordo del nuovo Asustor Lockerstor 2 Gen2 troviamo un processore Intel Celeron N5105, che garantisce una maggior potenza di calcolo e anche una maggior efficienza rispetto al Losckerstor 2 Gen 1, che montava un Intel Celeron J4125, processore più datato e più energivoro. L’adozione di questo nuovo hardware ha impattato in maniera decisa sui consumi, visto che con tutti gli slot HDD e SSD popolati, il dispositivo consuma solamente 21W.

La presenza del processore di nuova generazione porta con sé anche il supporto a RAM DDR4 con frequenze massime fino a 2933 MHz; la memoria è espandibile fino a 16 GB e ne troviamo 4GB già installati, il doppio rispetto alla precedente generazione. Infine, la nuova generazione di NAS presenta al suo interno ben 4 slot per alloggiare SSD M.2, rispetto ai “soli” due slot della precedente generazione. Rimane ovviamente il supporto a due Hard Disk meccanici, con una capacità massima supportata di 40TB.

Processore Intel Celeron N5105 RAM 4GB DDR4-2933 SODIMM (espandibile fino a 16GB) Slot HDD 2 Slot SSD M.2 4 Capacità massima 40TB Consumo massimo 21 watt Dimensioni e peso 163,5 x 108 x 230 mm per 2kg Dotazione porte 2x USB 3.2 Gen2 tipo A

2x 2,5Gb LAN

1x HDMI 2.0b

Unboxing e Test

Il prodotto viene fornito completo di tutto. Nella confezione sono presenti le viti necessarie per l’installazione dei dischi meccanici, non forniti dal produttore, e degli SSD M.2. È presente anche un cavo RJ45 utile per configurare e collegare il dispositivo (dotato di due porte LAN con velocità di trasferimento fino a 2,5 Gb) alla propria rete locale e poter quindi effettuare backup o accedere ai dati senza una connessione diretta con il NAS.

Il design del nuovo Lockerstor 2 Gen2 rimane molto simile al precedente, con un’impostazione molto classica: spie e pulsanti situati sul pannello frontale, su cui si trova anche una delle due porte USB 3.2 Gen 2 tipo A. Da questo si estraggono poi le slitte su cui sono alloggiati gli HDD meccanici, realizzate in metallo e plastica. La pareti laterali del NAS inoltre sono nel complesso molto pulite, senza particolari dettagli come fori di ventilazioni o porte di connessione. In particolare, lo smaltimento del calore avviene tramite le feritoie presenti sui pannelli frontale e posteriore, che permettono all’aria mossa da una ventola da 70mm di uscire senza alcun problema.

A livello software, l’Asustor Lockerstor 2 Gen2 è equipaggiato con il sistema operativo proprietario ADM, Asustor Data Master, da cui si possono controllare e impostare in maniera semplice tutti i parametri necessari per le configurazioni, oltre a visualizzare lo stato di funzionamento dei dischi a bordo. Per accedere al sistema sarà necessario entrare nella pagina dedicata al NAS una volta collegato il dispositivo alla rete.

La miglioria principale però riguarda la possibilità di utilizzare gli SSD M.2 installati a bordo sia come cache sia come storage, in funzione dell’utilizzo che viene fatto del NAS. Infatti, il grosso limite della Lockerstor 2 Gen 1, risiedeva nel fatto che gli SSD potevano essere utilizzati esclusivamente come cache, andando a penalizzare le prestazioni e le velocità durante le operazioni.

L’unità che abbiamo ricevuto era equipaggiata con due HDD Seagate IronWolf da 1TB e due unità SSD NVMe PCIe 4.0 Seagate IronWolf 525 da 500GB. Le performance sono da “promo della classe” e permettono di sfruttare al massimo le potenzialità del dispostivo: con entrambe le porte 2,5Gb connesse, la velocità media di trasferimento tra il PC e gli HDD è stata di circa 400MB/s, mentre trasferendo dati dal PC agli SSD siamo arrivato fino a circa 470MB/s.

Considerazioni finali

Il nuovo Asustor Lockerstor Gen2 è sicuramente uno dei prodotti più validi sul mercato, vista l’ampia dotazione e hardware di altissimo livello. Può essere un’ottima scelta se, ad esempio, volete un NAS compatto su cui eseguire PLEX Media server (in questa guida vi spieghiamo come si fa a impostare un server PLEX sul NAS), volete qualcosa che vi permetta di aumentare la RAM oltre allo spazio d’archiviazione oppure, più semplicemente, cercate una soluzione di alto livello e 2 baie per gli HDD sono sufficienti per quello che dovete fare.

C’è da dire però che il prezzo di circa 500€, dischi esclusi, è elevato, nonostante il NAS valga la spesa. Se per i vostri scopi non avete bisogno di slot M.2 (o comunque non ve ne servono quattro), o non traete alcun vantaggio dalle porte LAN 2,5Gb, forse potreste spostare la vostra attenzione su altri prodotti, con caratteristiche inferiori ma anche più economiche e, magari, un maggior numero di slot per gli HDD.