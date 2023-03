La VPN rappresenta oggigiorno uno strumento praticamente essenziale per proteggere efficacemente la propria privacy e la sicurezza, durante le sessioni di navigazione web. Se desiderate migliorare la vostra protezione, vi proponiamo una nuova ed interessante iniziativa di Atlas VPN, che vi consente di abbonarvi al servizio ad un prezzo decisamente vantaggioso, e la possibilità di ottenere tre mesi gratuiti.

Atlas rappresenta uno dei maggiori servizi in circolazione per affidabilità e funzionalità aggiuntive da non sottovalutare. La nuova iniziativa di Atlas diventa, dunque, decisamente allettante perché il prezzo mensile dell’abbonamento triennale viene tagliato dell’83%, portandolo di fatto a 1,62€ e, come se questo non bastasse, ben tre mesi in omaggio.

Il servizio, naturalmente, consente a tutti gli interessati di usufruire della garanzia di rimborso per i primi 30 giorni dall’attivazione, così da poter testare tutte le funzionalità del software e decidere se tenerlo o meno. Tra le sue funzionalità, troviamo l’eliminazione dei tentativi di phishing, l’abolizione dei consueti blocchi sulla visione di contenuti disponibili fuori dal nostro paese e un Adblocker integrato, che mette un freno a tutte le pubblicità più invasive.

Da non sottovalutare anche la presenza di una serie di server su cui si appoggia Atlas VPN, che consentono di tenere la velocità di download ed upload sempre elevati. Insomma, stiamo parlando di un prodotto esemplare, disponibile con tantissime funzionalità utili e ad un prezzo decisamente vantaggioso.

