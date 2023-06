Se siete alla ricerca di una VPN da meno di 2 euro al mese, allora non potete perdere lo sconto dell’85% messo a disposizione da Atlas VPN. Si tratta infatti di un’offerta davvero conveniente e imperdibile per proteggere la vostra privacy online e sbloccare contenuti geograficamente limitati.

Nonostante quello delle VPN sia un settore in cui solitamente le offerte abbondano, la convenienza garantita da questa promozione è di molto superiore alla media, permettendovi di abbonarvi a un servizio da oltre 10 euro al mese a soli 1,71€. L’offerta riguarda il piano biennale che, non contento dell’elevata percentuale di sconto, include persino 3 mesi extra, consentendovi di beneficiare degli innumerevoli vantaggi di Atlas per ben 27 mesi.

Photo credits: Atlas VPN

La fatturazione totale sarà di 46,05€, cifra che potrete recuperare qualora cambiaste idea entro i primi 30 giorni dall’attivazione, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati. Essendo una delle migliori VPN del momento, sarà molto difficile che rimaniate delusi, poiché Atlas possiede numerosi punti di forza che la rendono una scelta eccellente per la protezione della privacy online.

Non tutti i provider prendono sul serio la ricerca su sicurezza e privacy come fa Atlas, il cui software è progettato anche per bloccare tracker, siti web dannosi, inserzioni e molto altro. Troverete poi funzioni extra, come SafeSwap, che aumentano ancora di più il vostro anonimato online, nonché il rapporto qualità/prezzo della VPN. Tale funzione consente di accedere a internet utilizzando più indirizzi IP, rendendo appunto ancora più difficile il tracciamento delle vostre attività online da parte di terze parti.

Un’ottima VPN senza alcun dubbio, offerta oggi a prezzo stracciato, motivo per cui non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa iniziativa, ribadendo ancora una volta che lo sconto è superiore rispetto ad alcune occasioni passate.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

