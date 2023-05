Internet è un aspetto fondamentale della nostra vita quotidiana, ma spesso si sottovaluta l’importanza della privacy online, che può essere migliorata ricorrendo a una delle migliori VPN. In assenza di offerte, queste possono richiedere anche più di 10 euro al mese, per questo oggi vi segnaliamo AtlasVPN, che si trova attualmente in forte sconto, permettendovi di risparmiare l’85% sul piano biennale.

Il costo mensile di 11,22€ crollerà quindi a soli 1,71€ qualora decidiate di attivare il piano di 24 mesi, che include addirittura 3 mesi in omaggio, come se lo sconto dell’85% non fosse già abbastanza. Nonostante AtlasVPN sia una VPN giovane, fondata infatti nel 2019, ad oggi sono già tanti ad averla scelta come soluzione per la protezione della propria privacy online, spinti anche dalla questione relativa al blocco in Italia di ChatGPT, blocco che ormai è solo un ricordo.

Se pensate che ChatGPT fosse l’unico motivo per attivare un piano a una VPN, lasciate che vi ricordiamo i vantaggi che avreste con questo software, soprattutto se vi affiderete a uno dei migliori provider della categoria, come appunto AtlasVPN. La protezione della privacy rimane un aspetto cruciale e la VPN in questione cripta i dati e il traffico internet in modo da impedire a terze parti di intercettare o monitorare la vostra attività online. Non dare agli altri questa possibilità è importante, in particolare quando ci si deve connettere per forza a reti Wi-Fi pubbliche o quando si utilizzano servizi sensibili come il banking o lo shopping online.

Come avrete potuto verificare di persona nell’ultimo periodo, una VPN vi darà accesso a contenuti limitati regionalmente, e anche se per molti di voi ChatGPT non è più un problema, ci sono ancora molti servizi e contenuti online che potrebbero essere limitati geograficamente. Le piattaforme di streaming video sono l’esempio migliore, così come alcuni social media o siti di notizie, accessibili solo mascherando il proprio indirizzo IP.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che pare terminerà molto in fretta.

