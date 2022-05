L’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, nota anche come ATS Insubria, è sotto attacco hacker, e i sistemi informatici sono stati isolati dai tecnici per la verifica della situazione. Al momento, il sito e i portali pubblici del sistema sanitario che interessa Como e Varese non sono raggiungibili e resteranno offline fino al termine delle verifiche tecniche. I responsabili IT dell’ATS hanno individuato l’attacco hacker ieri mattina, giovedì 5 maggio, e hanno provveduto a isolare dalle reti esterne l’intera struttura informatica a scopo cautelativo.

Il direttore generale Lucas Maria Gutierrez ha dichiarato che al momento “risulta impossibile qualunque intervento”, ma non è chiaro se sia stato richiesto un riscatto. Dunque è altamente probabile che si tratti di un attacco di tipo ransomware.

Purtroppo, è solo l’ennesimo caso di attacchi hacker nei confronti di istituti sanitari italiani, e in generale si segnalano altri incidenti come l’attacco ransomware subito dall’ABI. In ogni caso, gli enti sanitari sono spesso un bersaglio privilegiato dei gruppi hacker, come dimostrato da alcuni degli attacchi ransomware più popolari e devastanti di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa.

Gli attacchi ransomware riguardano anche il territorio italiano

I motivi dietro questa scelta risiedono nel fatto che non sempre le aziende ospedaliere sono dotate di sistemi informatici adeguati a proteggere i dati sensibilissimi conservati negli archivi digitali. Dunque strutture del genere diventano bersagli facili, forse fin troppo facili, tanto da sollevare diversi interrogativi sia sulla sicurezza informatica nel nostro Paese sia sulla mancanza di formazione del personale circa i comportamenti più opportuni da adottare per evitare di cadere vittima di tentativi di phishing o attacchi originati dai social, che sono molto spesso i vettori principali per attacchi ransomware di vasta scala.