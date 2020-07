Audeze presenta le nuove Penrose e Penrose X, cuffie da gaming dedicate agli audiofili

Sicuramente le aspettative dei gamer per quanto riguarda la qualità dell’audio si sono alzate parecchio nell’ultimo periodo e Audeze, marchio produttore di prodotti di alta qualità dedicati agli audiofili, non vuole farsi scappare questa occasione. Ecco quindi le nuove Audeze Penrose e Penrose X, dedicate ai videogiocatori su console e PC.

Dopo il lancio dei modelli di fascia premium LCD-GX e Mobius 3D Surround Sound, di cui potete scoprire maggiori dettagli sul sito ufficiale del produttore, Audeze espande il suo catalogo di cuffie dedicate ai gamer dall’orecchio fino con la nuova serie Penrose.

Le Audeze Penrose (compatibili con PC, PlayStation 4 e Playstation 5) e le Audeze Penrose X (compatibili con PC, Xbox One e Xbox Series X) sono dotate di driver magnetici planari Audeze da 100mm e di un microfono di qualità broadcast per chat e streaming avanzati in modo che i giocatori possano sperimentare il meglio in termini di qualità audio.

Indifferentemente dalla piattaforma, le Audeze Penrose sfrutteranno la connettività wireless a bassa latenza e senza perdita di qualità a 2,4GHz.

Interessante come l’azienda abbia già attestato la compatibilità con i futuri sistemi di intrattenimento casalinghi sia di Sony che di Microsoft, garantendo così agli acquirenti che non saranno costretti all’acquisto di un nuovo modello di cuffie all’arrivo della nuova generazione di console.

Entrambe le versioni saranno disponibili a partire da settembre 2020 al prezzo indicativo di $299 sul suolo americano. Sarà tuttavia possibile effettuare i primi 1000 pre-ordini al prezzo scontato di $249 tramite il sito web ufficiale e alcuni rivenditori autorizzati. Non è chiaro, tuttavia, se l’offerta sia valida anche al di fuori dei confini statunitensi o quando queste cuffie da gaming di qualità siano in arrivo nel vecchio continente.