AVerMedia, la webcam 4K PW513 ottiene una certificazione importante

Comunicare con le altre persone attraverso videochiamate è diventato molto importante nel corso dell’ultimo anno a causa della pandemia ancora in corso e non stupisce che molte aziende stiano puntando ad offrire prodotti che garantiscano il giusto grado di sicurezza e qualità per affrontare al meglio le riunioni di lavoro o la didattica a distanza.

Una di queste è proprio AVerMedia che, tramite un comunicato stampa, ha annunciato che la sua webcam PW513 ha ottenuto la certificazione di Zoom, popolare programma di videoconferenza. Per ottenere tale certificazione, la PW513 è stata sottoposta a test completi di qualità, affidabilità e compatibilità con Zoom. Le funzionalità di PW513 sono tutte completamente accessibili in Zoom tramite l’app gratuita CamEngine di AVerMedia.

Michael Kuo, presidente e CEO di AVerMedia, ha affermato:

La certificazione di Zoom conferma che la PW513 è un punto di svolta. Ora le chiamate Zoom possono eguagliare l’immediatezza dell’interazione di persona grazie al video realistico e alle funzionalità avanzate della PW513.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la webcam AVerMedia PW513 consente di catturare video sino a risoluzione 4K ed è particolarmente adatta per presentazioni e lezioni a distanza grazie al suo campo visivo di 94°, che permette di inquadrare un ampio spazio utile per una lavagna o altri soggetti simili. Il dispositivo integra funzioni avanzate potenziate dall’Intelligenza Artificiale, come la possibilità di inquadrare ed ingrandire chi sta parlando e seguirlo mentre si muove nella stanza o usare l’inquadratura automatica per adattare perfettamente, ad esempio, tutti i partecipanti ad una riunione all’immagine. Non manca neppure uno shutter per oscurare l’obiettivo quando non si sta usando la webcam per motivi di privacy.

Ricordiamo che la AVerMedia PW513 è già disponibile nei negozi al prezzo consigliato di 199,99€.