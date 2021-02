AVerMedia Webcam 310P e 315, perfette per streaming e videochiamate

Questo 2021 è iniziato con un’emergenza pandemica che non si è ancora esaurita, con lavoratori e studenti costretti per via delle misure restrittive ad utilizzare in modo massiccio le piattaforme online di videoconferenze. A venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti che hanno bisogno di una webcam ci ha pensato AVerMedia, che con un comunicato stampa rilasciato nella giornata di oggi ha presentato dei nuovi dispositivi. Per chi non conoscesse questo marchio, AVerMedia è stata fondata a Taiwan nel 1990 e fin dalle sue origini si è occupata della produzione di periferiche audio e video, spesso anche con prodotti professionali.

Nel comunicato, il CEO e presidente Michael Kuo ha affermato: “Con il lancio di questi due nuovi dispositivi, siamo orgogliosi di offrire un’intera gamma di webcam per tutti”. “Abbiamo deciso di aiutare le persone in tutto il mondo a superare le sfide che devono affrontare durante la pandemia da COVID-19 consentendo loro di lavorare, imparare, creare e connettersi online in modo rapido e semplice, senza sacrificare la qualità video e audio.”

I prodotti in questione sono due webcam, la CAM310P e la CAM315, entrambe destinate ad un utilizzo sia domestico che professionale in ambito lavorativo e destinate a fasce di utenza completamente differenti, andando ad ampliare ulteriormente il già vasto catalogo di prodotti offerti dall’azienda Taiwanese. Qui di seguito, vi riportiamo le caratteristiche principali dei due dispositivi.

AVerMedia CAM 310P

Questa webcam è la nuova entry level del marchio, che fa della versatilità il suo punto di forza ed è adatta a soddisfare le esigenze di qualsiasi utente: che dobbiate seguire lezioni in remoto, oppure partecipare a videoconferenze e meeting aziendali, la AVerMedia CAM 310P vi offrirà una qualità dell’immagine più che sufficiente.

Caratteristiche principali CAM 310P

Qualità video 1080p;

Angolo di visuale fino a 78°;

Lenti autofocusDeisgn con rotazione di 360°;

Otturatore di sicurezza per la privacy;

Impostazioni video personalizzate;

Accessori per il supporto/montaggio semplice su PC e laptop.

AVerMedia CAM 315

Rispetto alla CAM 310P, ci troviamo di fronte a un prodotto di una fascia superiore con specifiche molto interessanti, più adatte a professionisti e streamer, dato il maggior angolo dell’obiettivo e il supporto alla registrazione a 1080p e 60 fps. Inoltre sarà parte della dotazione il nuovo software CamEngine, appositamente sviluppato per le funzioni di Digital Pan, Tilt e Zoom (ePTZ) e di tracciamento del movimento tramite intelligenza artificiale che sarà parte integrante della nuova funzione di inquadratura automatica.

Caratteristiche principali CAM 315

Qualità video 1080p fino a 60 fps;

Apertura F2.2;

Angolo di visuale fino a 95°;

Impostazioni video personalizzate;

AI per la riduzione del rumore di fondo;

Messa a fuoco fissa e rilevamento del movimento con IA;

Microfoni Dual Stereo;

Otturatore di sicurezza per la privacy;

ePTZ (Digital Pan, Tilt, eZoom);

Deisgn con rotazione di 360°;

vite da ¼” con supporto treppiede.

La famiglia delle webcam targata AVerMedia sarà pienamente compatibile con tutti i principali software di videoconferenza (Zoom, Skype, Microsoft Teams e Google Meet) e con questi due nuove prodotti uniti alla CAM 513, adesso certificata da Zoom Video Communications, la casa Taiwanese sarà in grado di ricoprire tutte le fasce di mercato.