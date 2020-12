Avete bisogno di più USB interne? Il nuovo hub di NZXT è quello che fa per voi!

Il noto produttore NZXT ha annunciato il suo hub USB interno di terza generazione che, rispetto al precedente, aggiunge una porta USB 2.0 per una maggiore connettività e sostituisce la sua fonte di alimentazione passando da Molex a SATA.

Le sue dimensioni compatte, i magneti incorporati e il nastro biadesivo 3M incluso consentono una facile installazione in spazi ristretti in qualsiasi chassis. Tutto ciò fornirà agli assemblatori la certezza di avere abbastanza porte USB interne sulle loro schede madri per componenti come NZXT Kraken Z53, NZXT RGB e Fan Controller e NZXT E850 Digital PSU.

Ecco un elenco delle sue caratteristiche peculiari:

Compatibilità espansa

Quattro porte USB 2.0 interne e una per il collegamento alla scheda madre

Veramente compatto

Funziona con qualsiasi PC ed è stato progettato per essere facilmente nascosto

Potenza stabile grazie all’alimentazione SATA

Installazione semplice con un corpo magnetico e nastri a doppia chiusura 3M per il montaggio

L’hub USB interno NZXT è ora disponibile sul sito ufficiale del produttore a 22,99$.

Un paio di settimane va vi avevamo inoltre riferito che la compagnia aveva dovuto fronteggiare un grosso problema relativo al suo case ITX H1 tanto da deciderne di sospenderne la vendita. Infatti, è stato verificato che due viti che collegano la scheda riser PCIe allo chassis potrebbero causare un corto circuito nel PCB. NZXT ha reso disponibili dei “kit di riparazione” che permetteranno agli utenti di sostituire le viti, risolvendo la cosa una volta per tutte.

Recentemente la compagnia ha anche annunciato un case dedicato alla Legendary Edition di Mass Effect. Nello specifico di tratta di una versione personalizzata dello H510i a tiratura limitata, che propone lo splendido chassis con i colori dell’armatura N7. Si tratta di un oggetto assolutamente imperdibile per tutti gli amanti della saga targata Bioware.