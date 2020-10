Avete bisogno di SSD NVMe in RAID 0 anche in mobilità? Ci pensa Century!

Se avete bisogno di un dispositivo di archiviazione esterno super veloce, Century potrebbe avere la soluzione giusta per voi. Infatti, la società ha presentato una nuovissima custodia per SSD M.2 con supporto RAID 0 che raggiunge velocità di lettura e scrittura davvero elevatissime.

La custodia è dotata di un sistema di erogazione di potenza di 15W, che consente di alimentare fino a quattro SSD NVMe PCI-E Gen 3.0 in RAID 0. Poiché il sistema offre un RAID software, la massima velocità teorica è di 2550MB/s, che è incredibilmente alta per una soluzione di archiviazione esterna. La custodia offre anche un sistema di raffreddamento attivo per aiutare a dissipare il calore generato dai controller flash e dalle memorie delle unità NVMe M.2, che tendono a surriscaldarsi senza un adeguato flusso d’aria.

Tecnicamente potrete utilizzare qualsiasi SSD M.2 NVMe Gen 3.0 o Gen 4.0. Tuttavia, Century consiglia quattro SSD specifici di Seagate, Western Digital e ADATA per la massima compatibilità: Seagate BarraCuda 510 e FireCuda 510/520, WD Black SN750 e ADATA XPG SX8200 Pro.

Per quanto riguarda le porte posteriori, sono presenti due Thunderbolt 3, una singola DisplayPort 1.2 per il collegamento in daisy-chain di un monitor, se necessario, e, infine, una porta DC per l’alimentazione.

Al momento non sono ancora state diffuse informazioni inerenti a prezzo e disponibilità.

Recentemente vi abbiamo parlato anche di Silicon Motion, la quale aveva annunciato il lancio ufficiale della sua prima generazione di controller SSD NVMe compatibili con PCIe 4.0: SM2264 per la fascia alta e SM2267/SM2267XT per quella mainstream. Il controller SM2264 è il successore del controller SM2262 (EN) ed apporta diverse modifiche significative, oltre a raddoppiare le prestazioni. SM2264 utilizza ancora otto canali NAND, ma ora supporta il doppio della velocità: fino a 1600MT/s. Il controller include quattro core ARM Cortex R8 ed è stato realizzato sul nodo di produzione FinFET a 12nm di TSMC. Invece, i controller SM2267 e SM2267XT di Silicon Motion, pensati per il mercato mainstream, aiuteranno a portare le prestazioni NVMe entry-level fino al livello che era lo standard per gli SSD PCIe 3.0 di fascia alta.