In momenti “normali” del mercato, ossia senza crisi dei chip, carenze di componenti e furbetti che si divertono a rivendere le schede video a prezzi molto più alti del normale (i così detti “scalper”, o bagarini), una scheda video usata costa meno di una nuova; con il passare del tempo e l’uscita di nuove generazioni, le schede video più vecchie tendono a scendere sempre più di prezzo, rappresentando un affare per chi ha un budget ridotto ed è disposto ad aggiornare la propria configurazione con una GPU di uno o due anni prima, così da avere buone prestazioni risparmiando parecchio.

C’è una particolare famiglia di schede video che però sfugge alla regola e che, oltre a mantenere il valore nel tempo, in certi casi viene venduta a un prezzo più alto di quello che aveva al lancio. Parliamo delle NVIDIA Founders Edition, che essendo vendute in quantità limitata e considerate da molti appassionati “da collezione”, spesso si trovano a prezzi più alti di quelli di listino.

È quello che sta accadendo in Cina, dove il sito JD.com, rivenditore ufficiale dei modelli Founders Edition, non ha più schede disponibili. Il risultato? Online si trovano RTX 4090 a un prezzo il 27% superiore al listino, mentre il costo aumenta anche del 56% nel caso della RTX 4060 Ti e del 46% per la RTX 4070, mentre la RTX 4080 ha visto un aumento “solo” dell’ 11%.

Le Founders Edition non sono le uniche RTX 4000 disponibili nel paese, che offre moltissime custom con un prezzo “normale”. Se chi ha messo in vendita le FE a prezzi così alti lo ha fatto nella speranza di fregare qualche utente ignaro, probabilmente rimarrà a bocca asciutta e si troverà costretto ad abbassarli; se invece l’obiettivo sono i collezionisti, allora non è così improbabile che le schede vengano vendute, nonostante il costo sensibilmente più alto. In fin dei conti, stiamo parlando di utenti che sono disposti a spendere cifre importanti per portarsi a casa i loro oggetti del desidero. E se avete una Founders Edition, vecchia o nuova che sia, potreste pensare di metterla in vendita anche voi: potrebbe valere molto più di quanto pensate.