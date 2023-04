Se ritenete che il vostro antivirus sia buono, ma occupa troppe risorse rendendo più lento il PC, e magari siete alla ricerca di una soluzione più economica, vi segnaliamo che è un ottimo momento per acquistare uno dei pacchetti di Avira antivirus. La società tedesca produttrice di antivirus offre infatti i suoi prodotti con il 40% di sconto, percentuale che potrebbe non ripresentarsi in altri momenti dell’anno.

Vi si è presentata quindi un’ottima opportunità di proteggere il vostro PC con uno dei migliori antivirus sul mercato, risparmiando allo stesso tempo grazie a questa offerta che, ribadiamo, riguarda tutti i pacchetti di Avira antivirus: PRO, SECURITY e PRIME. Come riportato nella nostra recensione completa, sconsigliamo la versione PRO che, a differenza di quanto si possa pensare, è la meno avanzata delle tre. Molto più interessante PRIME, poiché offre tanti strumenti che vanno oltre alla semplice protezione del PC, portando il rapporto prezzo-funzionalità al livello più alto.

Con Avira Prime, vostro a soli 59,95€ invece di 99,95€ per il primo anno, avrete molto di più di un antivirus. Tra i componenti aggiuntivi spicca una suite per la pulizia del PC che, dai nostri test, si è rivelata più efficace di CCleaner. Avira Prime comprende poi Phantom VPN Pro, che da solo costa 7,95€ al mese. Si tratta di una VPN dall’affidabilità eccelsa, capace di rendervi anonimi durante la navigazione web.

La suite di strumenti extra, presente solo con Avira Prime, offre anche la possibilità di individuare file duplicati e ottimizzare il PC sia per il gaming che per l’attività quotidiana. Il software saprà riconoscere persino i tempi di boot delle varie applicazioni, avvertendovi qualora un programma richieda più tempo del previsto per avviarsi, cosa che non consente di fare il Task Manager di Windows.

Se siete alla ricerca di altri motivi per preferire Avira Prime anziché le versioni più basilari, potreste trovare interessante il fatto che solo la versione più completa offre la possibilità di installare l’antivirus su smartphone e tablet, fino a un massimo di 5 dispositivi. Insomma, un software più completo di Avira Prime forse non esiste, motivo per cui lo sconto del 40% acquisisce ancora più valore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere quando terminerà.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!