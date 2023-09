Se avete trovato una buona offerta su di una VPN, ma poi avete capito che sarebbe meglio aggiungere anche un antivirus per completare la protezione, vi consigliamo vivamente di esaminare l’offerta di Avira Prime. Qui non stiamo parlando solo di una VPN di qualità, ma di un software che, all’interno dello stesso abbonamento, offre anche un pluripremiato antivirus.

Il servizio è attualmente scontato del 43%, il che significa che potete ottenerlo a soli 5,00€ al mese invece dei normali 8,75€. Inoltre, c’è una garanzia di soddisfazione o rimborso, estesa a 60 giorni anziché ai soliti 30. Avrete quindi ampio tempo per testare il servizio prima di decidere se rinnovarlo o disattivarlo.

Avira Prime, chi dovrebbe abbonarsi?

Come accennato, Avira Prime non è una semplice VPN; è anche un antivirus completo per il vostro sistema operativo. Pertanto, questa offerta è rivolta a coloro che desiderano una soluzione completa per la protezione e la privacy online. È particolarmente adatta anche agli utenti meno esperti, poiché consente di gestire due dei software più essenziali dalla stessa interfaccia, o a chiunque preferisca evitare di installare troppe applicazioni sul proprio PC.

Inoltre, Avira Prime è una scelta ideale per coloro che preferiscono soluzioni premium rispetto ai software gratuiti, senza però voler spendere una fortuna. I 5,00€ al mese di questa offerta sono veramente convenienti, considerando che corrispondono a meno di quanto dovreste pagare normalmente per una VPN e un antivirus separati, anche tenendo conto di eventuali sconti. Coniugando la privacy con la protezione dagli attacchi informatici, Avira Prime è la risposta per chiunque cerchi un servizio completo e affidabile per la sicurezza online, senza compromettere la qualità o il portafoglio.

La possibilità di proteggere fino a 5 dispositivi, tra cui non solo Windows ma anche Mac e smartphone, rappresenta un ulteriore motivo per cogliere questa offerta al volo, così come i più di 30 strumenti di ottimizzazione inclusi, che fanno di Avira Prime uno dei software più completi della sua categoria. Vi invitiamo dunque a esplorare l’offerta sulla pagina promozionale prima che sia troppo tardi.

