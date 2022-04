Mancano ancora alcuni mesi al debutto sul mercato delle schede video desktop della linea Intel Arc Alchemist, mentre sappiamo molto di più della line-up mobile, basata sostanzialmente su due GPU, ACM-G11 e ACM-G10, differenti sia per dimensioni che per capacità computazionale. Le schede Arc Alchemist potranno contare anche su tecnologie come XeSS, alternativa di Intel al DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA o FidelityFX Super Resolution di AMD, supporto hardware all’encoding AV1, Speed Sync, Smooth Sync e altro ancora (trovate tutti i dettagli nel nostro precedente articolo dedicato).

Recentemente, come riportato dai colleghi di VideoCardz, una scheda equipaggiata con il chip di punta della gamma Arc Alchemist, ACM-G10, che dovrebbe presumibilmente essere chiamata Arc A770, è stata messa alla prova sul popolare software Geekbench, accoppiata a un processore Intel Core i5-9600K “Coffee Lake” di nona generazione, piuttosto superato per gli standard attuali. Stando a quanto riportato da Geekbench, la scheda offre 512 Execution Unit, chiamate Xe Vector Engine, e 32 Xe-Core, mentre la memoria dovrebbe essere di 16GB (ne sono stati allocati 12,7GB per i test). La frequenza di funzionamento massima è stata pari a 2,4GHz, 200MHz in più rispetto alla GPU mobile Arc 3. Andando a vedere i risultati, possiamo notare che nel test OpenCL la scheda non ha di certo brillato, visto che con i suoi 85.585 punti viene superata anche da una GeForce RTX 3060 Laptop (89.012).

Non è la prima volta che vediamo benchmark preliminari che lasciano un po’ interdetti sulle potenzialità delle schede Arc Alchemist in ambito grafico, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che ci troviamo di fronte a software e driver sicuramente non ancora ottimizzati. Per il momento, non ci resta altro che attendere pazientemente ancora qualche settimane per saperne di più, dato che il lancio delle schede grafiche desktop Intel è previsto per la prossima estate.