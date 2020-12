Avvistata una delle future APU AMD Ryzen basate su Zen 3

Stando a quanto riportato dai colleghi di VideoCardz, il noto utente Twitter APISAK ha avvistato la CPU AMD Ryzen 7 5800H su Geekbench. Si tratta di un processore mobile di fascia alta che offre otto core e sedici thread e dovrebbe essere lanciato il prossimo anno sui notebook da gaming (e non solo).

Le informazioni memorizzate nel database di Geekbench indicano una frequenza di base di 3,2GHz, che è 300MHz superiore a Renoir Ryzen 7 4800H. La CPU è dotata di 16MB di cache L3, il doppio rispetto a quella integrata nel precedente Ryzen 4800H. Al momento, non è chiaro se AMD stia pianificando anche l’uscita di un modello Ryzen 9 5900H.

Il punteggio molto basso è il risultato di una frequenza bloccata (la maggior parte del benchmark è stato eseguito a circa 500MHz), quindi non dovrebbe essere preso in considerazione, ma l’identificatore della famiglia di CPU conferma che si tratta di un modello basata sull’architettura Zen 3.

Ricordiamo che, a differenza della serie Ryzen 5000U a basso consumo, la 5000H dovrebbe offrire solo APU basate su Cezanne. I modelli da 15W saranno presumibilmente divisi tra Cezanne e Lucienne (Renoir Refresh). La prima presenta un’architettura di nuova generazione con core di elaborazione Zen3 e grafica Radeon Vega.

Un paio di settimane fa vi avevamo riportato che il produttore di notebook TIMI aveva testato due prodotti basati sulle future APU AMD Ryzen 5000U. Nella fattispecie, nel database del popolare benchmark sono appari i risultati inerenti ai processori AMD Ryzen 7 5700U e Ryzen 5 5500U. Ulteriori dettagli inerenti alla serie AMD Ryzen 5000U dovrebbero essere diffusi in occasione dell’evento CES 2021. Ad inizio mese vi abbiamo parlato anche del notebook Acer Aspire 5, il quale era già comparso nel listino di Amazon Italia con uscita prevista per febbraio 2021. Il dispositivo offrirà un design sottile per una massima mobilità