Aya Neo, console portatile con APU Ryzen, arriverà presto sul mercato

Qualche settimana fa vi avevamo già parlato della console portatile Aya Neo, dispositivo simile nel design alla popolarissima Nintendo Switch, ma che al suo interno è un vero e proprio PC portatile equipaggiato da una APU Ryzen 5 4500U prodotta da AMD.

Si tratta di un chip esa-core con TDP di 15W basato sull’architettura Zen 2 ed in grado di raggiungere la frequenza massima di 4GHz. La GPU integrata, dotata di 6 VEGA Compute Unit, ha un clock di 1,5GHz. Per il suo raffreddamento, nonostante le ridotte dimensioni della macchina (255x106x20 mm) è stato impiegato un dissipatore con due heatpipe in rame del diametro di 8mm ed una piccola ventola.

L’APU è accompagnata da 16GB di memoria LPDDR4X-4266 e un SSD NVMe da 512GB o 1TB. La visualizzazione delle immagini è affidata ad un display touch IPS con una risoluzione di 1280×800 pixel. Per quanto riguarda la connettività, Aya Neo offre tre porte USB-C ed il supporto alle reti Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. La potenza della macchina, quindi, la rende più che adatta ad eseguire sia titoli del passato fluidamente, ma anche videogiochi più recenti scendendo a qualche compromesso. Proprio un mese fa, infatti, un giocatore ha mostrato Cyberpunk 2077 in esecuzione su Aya Neo.

Se le caratteristiche tecniche del prodotto vi hanno fatto venire l’acquolina in bocca e state già pensando a come sfruttare un dispositivo del genere in mobilità, soprattutto per il gaming, sarete lieti di sapere che il produttore ha annunciato che Aya Neo sarà lanciata in tutto il mondo il prossimo mese. Infatti, a febbraio potrete acquistare la console tramite una campagna IndieGogo, che durerà un mese, al prezzo di 699$. Per le spedizioni, invece, si dovrà attendere sino ad aprile.