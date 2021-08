Aya Neo Pro, svelato il prezzo della “console” alternativa a Steam Deck

Aya Neo ha aggiornato recentemente la pagina della sua campagna Indiegogo, svelando finalmente il prezzo della console da gioco portatile Aya Neo Pro, per la quale sarà necessario sborsare 1.215 dollari per il modello da 1TB. Aya Neo fa parte di un numero crescente di dispositivi volti a portare l’esperienza di gioco per PC nel palmo della vostre mani. Si tratta fondamentalmente di un PC Windows in grado di offrire prestazioni abbastanza decenti per far girare anche titoli AAA.

Credit: Aya Neo

La versione base, Aya Neo, è basata sull’APU mobile Ryzen 5 4500U di AMD. È dotata di sei core con sei thread che funzionano a una frequenza base di 2,3GHz che può arrivare sino a 4,0GHz in Boost. La GPU integrata possiede sei core, ciascuno funzionante a 1.500MHz. Come precedentemente annunciato, il prezzo riportato per il modello base è di 925$ per la variante da 512GB, mentre quella da 1TB costa 1015$.

La nuova Aya Neo Pro è dotata di un processore AMD Ryzen 7 4800U a otto core e sedici thread con un clock base di 1,8GHz e boost clock di 4,2GHz. Gli otto core di elaborazione sono accompagnati da otto core GPU che funzionano a 1.750 MHz. C’è anche un’ulteriore Aya Neo Pro Retro Edition, che si basa su Aya Neo Pro. La Retro Power Edition presenta un restyling cosmetico che conferisce alla console un look più retrò. È un’opzione più costosa, che parte da 1.315$ per la versione da 1TB. La presenza di Windows e le ampie opzioni di archiviazione dovrebbero aiutare Aya Neo Pro a distinguersi. Tuttavia, il dispositivo dovrà affrontare una concorrenza piuttosto agguerrita entro la fine dell’anno con l’arrivo dell’atteso Steam Deck di Valve, che sfoggerà una APU personalizzata con GPU RDNA 2.

Credit: Aya Neo

Il produttore afferma che il modello base della console Aya Neo dovrebbe essere spedito verso la fine di agosto, mentre la nuova Pro inizierà ad essere inviata da metà settembre. Per ulteriori aggiornamenti su questo prodotto, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina della campagna Indiegogo.