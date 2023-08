Il mese scorso, AYANEO ha annunciato lo sviluppo di una nuova console da gioco portatile, aggiungendola alla loro ampia gamma di prodotti e cominciando a mandare i primi prototipi, ad alcuni content creator dedicati, per far cominciare a parlare di questa nuovo, peculiare, PC handheld dedicato principalemente al gaming in mobilità.

L’azienda, come molti oramai sapranno, vanta una varietà di handheld da gioco molto vasta, il cui calendario di nuove uscite è costantemente in aggiornamento. AYANEO, difatti, sono anni che produce console, o meglio PC da gaming in formato handheld, basate su tecnologia AMD e lo fa da molto prima che Steam Deck, e ROG Ally, iniziassero a essere sulla bocca di tutti..

Grazie proprio a Steam Deck, però, questa categoria di prodotti ha ottenuto un significativo aumento nella popolarità, portando i giocatori più esigenti a cercare alternative più performanti e convincendo altri grandi aziende del settore a puntare su questa categoria di prodotti. Questa popolarità, però, ha portato anche il prezzo di questi prodotti a diventare più competitivo, fattore che AYANEO inizialmente non aveva intenzione di considerare.

Sebbene l’azienda abbia, successivamente, lanciato degli handheld più economici, la risposta del pubblico l’ha convinta a puntare su una fascia differente, cercando di spingersi oltre ai limiti e continuare a offrire degli handheld dalle specifiche tecniche fuori scala, molto più costosi di quelli della concorrenza e pensati per un target di utenti che cercano, prima di tutto, delle performance di elevata qualità.

AYANEO, quindi, ha deciso di presentare KUN, un PC handheld con una APU alimentata dal Ryzen 7 7840U, in grado di raggiungere fino a 54W, consentendo ai giocatori di raggiungere la stessa potenza di un Mini-PC. Per affrontare l’ovvio battery-drain prodotto da una soluzione del genere, AYANEO ha dotato il KUN di una batteria da 75Wh, che è 1,9 volte più grande di quella di ROG Ally e di Steam Deck. Inoltre, per gestire la maggiore potenza, il sistema include una soluzione di raffreddamento migliorata con tre heatpipe in rame e un “turbofan” per una migliore circolazione dell’aria.

AYANEO Kun

La caratteristica più notevole di KUN è, però, il suo schermo da 8,4 pollici, il quale vanta una risoluzione di 2560×1600, un refresh rate di 120Hz e una copertura colore del 90% DCI-P3.

I vari content creator che hanno potuto provarla, però, non hanno ricevuto informazioni riguardanti il prezzo di lancio, limitandosi a fare varie comparazioni sull’handheld e a notare quanto AYANEO abbia pescato a piene mani dalle proposte della concorrenza, dotando KUN di due trackpad (che lavorano in maniera analoga a quelli presenti su Steam Deck), migliorando i pulsanti di controllo (utilizzando un insieme di soluzioni già visto sia nella console di Valve, che nell’handheld di ROG) ma optando per la peculiare scelta di inserire un D-Pad circolare che, dalle prime impressioni, pare decisamente poco ergonomico e pratico.

AYANEO, in seguito a questa prima campagna promozionale basata sull’invio dei prototipi, ha recentemente svelato il prezzo di Kun, il quale sembra leggermente più basso rispetto ai primi pronostici, almeno per quanto riguarda il modello base. La versione più economica, infatti, avrà un prezzo di 999 dollari (early bird), che salirà a 1209 dollari una volta che raggiungerà il mercato al dettaglio.

Un prezzo significativamente più alto di ROG Ally (699 dollari/799€) e che sale alle stelle una volta che si decide di “Upgradare” AYANEO KUN al massimo. Per quanto, infatti, l’handheld verrà proposto con una RAM da 16GB, 32GB e 64GB, e uno storage fino a 4TB, il modello top di gamma potrebbe rivelarsi fuori dalla portata di moltissimi giocatori, considerando che costerà 1699 dollari (early bird) o 1949 dollari (al dettaglio).

Se in tutto questo vi state chiedendo cosa significhi “early bird”, AYANEO, come da tradizione, ha proposto anche KUN attraverso la formula del Crowdfunding, rendendola disponible su indiegogo a un prezzo leggermente più conveniente per chi dedicerà di finanziare il progetto, prenotando con largo anticipo questo peculiare PC handheld.