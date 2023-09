È passato oltre un anno da quando il produttore di PC Handheld, AYA, annunciò i piani per lanciare il suo primo modello con tastiera QWERTY. Sebbene AYA abbia condiviso numerosi dettagli sul dispositivo all’epoca, fino a oggi le informazioni in merito a prezzi, e disponibilità del preordine, del nuovo AYANeo Slide, sono state molto poche.

Qualche mese fa, AYA, si limitò nel comunicare laconicamente che l’apertura dei preordini per l’AYANeo Slide sarebbero stati gestiti come da copione, ovvero tramite una campagna di crowdfunding su Indiegogo che sarebbe cominciata il 22 settembre 2023. I sostenitori, come da prassi, avranno la possibilità di prenotare il dispositivo portatile con processore AMD Ryzen 7 7840U, e uno schermo da 6 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel che scorre verso l’alto per rivelare una tastiera QWERTY con tasti retroilluminati RGB, con la solita procedura di preordine che offrirà dei prezzi, leggeremnte, più convenienti come ringraziamento per la fiducia ricevuta dall’azienda.

La campagna di crowdfunding per l’AYANeo Slide, però, sarebbe dovuta iniziare alle 15:30 giapponesi, che corrispondono alle 8:30AM italiane, ma al momento la pagina dedicata al progetto, risulta ancora inattiva.

Questa decisione fu presa per coincidere con la recente presentazione dell’AYANeo Slide al Tokyo Game Show, evento che ha inaugurato anche la pagina ufficiale del prodotto sul sito di AYA.

Le altre caratteristiche del dispositivo portatile includono: due porte USB4 “full-feature”, un lettore di schede microSD, uno slot M.2 2280 per lo storage PCIe 4.0, una batteria da 46,2 Wh, altoparlanti stereo, un giroscopio a 6 assi per il rilevamento del movimento e un motore sull’asse X per gli effetti di vibrazione.

Lo schermo è un pannello LCD IPS con 368 pixel per pollice, luminosità fino a 400 nits, copertura del 85% dello spazio colore DCI-P3 e del 120% dello spazio colore sRGB.

Sotto il cofano, c’è un sistema di raffreddamento che include 3 tubi in rame e una ventola da PC per la dissipazione del calore. Il sistema presenta anche joystick e trigger marchiati Hall, i quali sono pensati per evitare ogni tipologia di “drift”. Come da trend attuale, è supportata anche l’illuinazione RGB negli anelli che adornano i due joystick.

Foto generiche

Ma ciò che distingue veramente l’AYANeo Slide dagli altri modelli nella linea AYANeo, è il fatto che è possibile spingere lo schermo verso l’alto per rivelare una tastiera QWERTY. È un design che abbiamo già visto nei GPD Win 3 e Win 4 ma che mostra, molto chiaramente, come questi dispositivi prendano ispirazione dai vecchi dispositivi portatili come il Sony Vaio UX, e l’OQO ultra mobile PC, per sopperire a una delle mancanze più grosse di questi handheld, ovvero l’assenza di una tastiera fisica integrata.

AYA afferma che la sua interpretazione di questo design si distingue in alcune modalità. È il primo ad avere un angolo dello schermo regolabile (dopo aver fatto scorrere lo schermo verso l’alto, è possibile inclinarlo in avanti). Ed è il primo dotato di retroilluminazione RGB per la tastiera, la quale consente di personalizzare ulteriormente l’aspetto e la sensazione del computer portatile.

Per quanto riguarda il motivo per cui si desidererebbe una tastiera in un dispositivo come questo, essa apre la possibilità di utilizzare la chat in gioco o altre attività che funzionano meglio con una tastiera.

Una tastiera apre anche le porte a un uso dell’AYANeo Slide per scopi diversi dal gioco. È possibile scrivere velocemente una e-mail, visualizzare, e modificare documenti, o svolgere altre attività da mobile senza dover collegare un dispositivo esterno o senza, per forza, fare affidamento a un secondo device.

Ovviamente queste caratteristiche avranno un prezzo e laddove i dispositivi esistenti di AYA sono già più costosi di un Valve Steam Deck, di un Asus ROG Ally o di un Lenovo Legion GO, aggiungere hardware aggiuntivo probabilmente non ridurrà il prezzo finale per l’utenza.