Azza Regis 902 è il case perfetto per gli amanti dei Borg

Sin dalla loro prima comparsa negli anni ’70, i personal computer hanno assunto quasi tutte le forme possibili, dai tower ai clamshell, senza dimenticare gli all-in-one e 2-in-1. Tuttavia, la forma di cubo non è mai riuscita a emergere particolarmente nel mercato mainstream, ma Azza ha deciso di lanciare un nuovo chassis proprio basato su questo design, con tanto di illuminazione RGB, chiamato Regis 902.

Photo Credit: Azza

Il principale punto di forza di Azza Regis 902 è dato, ovviamente, dal suo pannello a specchio infinito con LED RGB indirizzabili con un effetto che fa sembrare il case infinitamente vuoto. Tuttavia, si tratta solo un’illusione. Il case per PC Azza Regis 902 accetta una scheda madre ATX e una scheda grafica lunga 336mm (fino a una GeForce RTX 3090 FE). Può anche ospitare un dispositivo di raffreddamento della CPU alto 210 mm, due unità da 2,5”, un HDD da 3,5”, un alimentatore standard ATX e sei ventole PWM (di cui una è preinstallata); abbastanza per una workstation con i fiocchi.

Photo Credit: Azza

Il telaio del cubo in alluminio presenta tre pannelli in vetro temperato e due in alluminio anodizzato. Si trova anche su un supporto in alluminio da 8mm fresato a CNC, che lo fa sembrare un cubo volante. Sono inoltre presenti connettori audio, due porte USB 3.0 Type-A e una USB Type-C su uno dei suoi lati. “L’esterno è completato da pannelli in vetro temperato colorato nero e due pannelli di alluminio spazzolato con uno speciale tocco dato dalle finiture dorate sui bordi” – recita la descrizione del produttore.

Photo Credit: Azza

Ovviamente, un oggetto del genere non può che avere un costo decisamente elevato. Infatti, Azza Regis 902 è prenotabile negli Stati Uniti al prezzo di 399,99$ presso Amazon e NewEgg.