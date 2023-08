Tra meno di un mese giungerà il momento dell’anno più temuto dagli studenti: il rientro a scuola. Nonostante in molti siano ancora in vacanza o addirittura debbano ancora partire (e, a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio), è inevitabile iniziare già a pensare al ritorno sui banchi. Alcuni store, come Acer, hanno lanciato però delle promozioni a tema Back to School per addolcire la pillola, proponendo tantissimi prodotti scontati fino al 50%!

Fino all’11 settembre o fino a esaurimento scorte, infatti, nella pagina Acer dedicata alla promozione troverete centinaia di articoli, dai notebook ai mouse, passando per PC Desktop e monitor, a prezzi da outlet. Affianco a ogni prodotto vedrete un bollino con su scritto lo sconto, il quale verrà applicato poi automaticamente al carrello.

Se siete alla ricerca di un notebook che riesca a svolgere egregiamente qualsiasi task per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento e volete spendere il meno possibile vi consigliamo di dare uno sguardo all‘Acer Aspire Vero, che grazie allo sconto potrete pagare solamente 599,00€ invece di 799,00€. Dotato di processore Intel Core i5-1235U Deca-core 1,30 GHz, di un display Full HD IPS da 15.6″ e di un SSD da 512GB, vi garantirà performance fluide e rapide, gestendo anche diversi programmi e finestre contemporaneamente.

Un altro notebook davvero imperdibile è l’Acer Nitro 5, in offerta a 1.199,00€ anziché 1.599,00€. Si tratta di un portatile da gaming ultra performante nonché tra i migliori sul mercato che, sebbene probabilmente non vi tornerà utile tra i banchi di scuola, vi farà godere al massimo del vostro tempo libero, giocando a qualsiasi titolo di nuova generazione con impostazioni grafiche al massimo e godendone in un display Full HD IPS da 15.6″.

Il portatile, infatti, è dotato della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050Ti con 4 GB di memoria dedicata, grazie alla quale anche i videogiochi più pesanti ed esigenti gireranno in altissima risoluzione. A massimizzare le prestazioni vi sono poi il processore AMD Ryzen 7 7735HS Octa-core 3,20 GHz, 16GB di SDRAM DDR5 e ben 1TB di SSD che vi permetterà di immagazzinare senza problemi tantissimi titoli, oltre ai vostri file personali.

Infine, a prescindere da quale sia il notebook per cui avete optato o che già abbiate, abbinarvi un monitor è sempre una buona scelta. Se passate tante ore davanti al computer o svolgete attività per cui avere un secondo schermo vi tornerebbe utile vi consigliamo l’Acer Nitro XV2, in offerta a 599,00€ invece di 799,00€.

Si tratta di un monitor da gaming da 28″, dotato di un display IPS UHD con risoluzione 4K che lo rende perfetto non solo per giocare, ma anche per chi svolge lavori di video editing o grafica, dove avere davanti agli occhi un pannello di qualità eccellente è imprescindibile. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il tempo di risposta di soli 1 ms vi garantiranno gameplay estremamente fluidi, mentre le svariati porte nel retro, come HDMI, DisplayPort e persino USB-C, vi permetteranno di collegare senza problemi tutti i vostri dispositivi.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Acer, per cui vi rimandiamo alla pagina della promozione per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che le offerte sono valide solo fino all’11 settembre o fino a esaurimento scorte, per cui il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!