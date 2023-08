Nonostante molti italiani si stiano ancora godendo le vacanze o stiano per partire (a tal proposito, date un’occhiata ai nostri articoli con i consigli migliori per prepararvi al meglio), il giorno più temuto dagli studenti si sta avvicinando a passi rapidi: il ritorno a scuola. Il rientro tra i banchi richiede inevitabilmente la necessità di acquistare nuovi materiali anche tecnologici, come tablet e notebook. In questo caso, vogliamo segnalarvi una serie di offerte presenti su Mediaworld: acquistando un nuovo PC già scontato entro il 30 agosto, riceverete in omaggio una gift card fino a 250,00€!

Per gli acquisti in negozio il codice della gift card sarà riportato sullo scontrino, mentre per gli acquisti online il codice verrà inviato dal quindicesimo giorno successivo alla consegna del prodotto all’indirizzo e-mail con cui vi sarete registrati al sito. Inoltre, il vostro computer usato potrà essere valutato fino a 1.000,00€ per l’acquisto di un PC nuovo. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina esplicativa dell’iniziativa.

La promozione funziona in maniera molto semplice: acquistando un computer tra 499,00€ e 799,99€ riceverete una gift card MediaWorld da 75,00€. Se il prezzo del vostro nuovo PC è tra gli 800,00€ e 1.199,99€, avrete in omaggio un coupon da 150,00€. Infine, comprando un PC di fascia alta che costa più di 1.200,00€, il vostro voucher avrà un valore di ben 250,00€. Vi ricordiamo poi che le gift card saranno spendibili sia in negozio che sul sito fino al 30 settembre.

Se state cercando un notebook performante, funzionale e leggero, ma volete risparmiare, vi consigliamo l’Acer Aspire 3, che trovate in offerta a soli 499,00€ anziché 649,99€. Questo PC monta i più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 con grafica Radeon, il che lo rende perfetto per l’intera famiglia, con prestazioni e produttività pensate per ottenere il massimo per il lavoro, lo studio e il gioco. Grazie alla grande ventola e alla lunga durata della batteria, poi, potrete godere di sessioni più lunghe, senza rinunciare all’efficienza. L’acquisto dell’Aspire 3 vi darà anche diritto a una gift card da 75,00€.

Passando a un prodotto di fascia più alta, abbiamo scelto il Lenovo IdeaPad Gaming 3, in offerta a soli 899,00€ invece di 1.499,99€, facendovi risparmiare già oltre 600,00€. Come suggerisce il nome stesso, stiamo parlando di un notebook pensato per i gamer, grazie al suo processore Intel Core di 12ª generazione e alla GPU NVIDIA GeForce RTX. Grazie alla sua rivoluzionaria tecnologia di raffreddamento, vi garantirà lunghe sessioni di gioco senza comprometterne le prestazioni. Con questo acquisto, riceverete una gift card da 150,00€.

Se invece state puntando a un notebook top di gamma, non possiamo che consigliarvi l’eccezionale ASUS ROG Strix G614JU-N3142W, in super offerta da Mediaworld ad appena 1.499,00€ anziché 1.949,99€, risparmiando così oltre 450€. Grazie a un processore Intel Core i7-13650HX di 13ª generazione e a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, questo gioiello della tecnologia è progettato per fornire il massimo vantaggio competitivo possibile. Sfruttando il nuovissimo standard DDR5, godrete di prestazioni a 4800MHz; questa memoria ultra-veloce rende più scattanti tutte le attività del portatile, dal gaming intenso alla semplice navigazione sul web. Tutte queste caratteristiche e le prestazioni elevatissime lo rendono perfetto anche per i programmatori. Acquistando questo notebook top di gamma, riceverete una gift card di 250,00€.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini

