Nella nostra rassegna stampa sul Back to School vi abbiamo già segnalato moltissimi prodotti in offerta proprio per facilitare il rientro a scuola e all’università. Fra questi troviamo anche dei software che, spesso, vengono sottovalutati: gli antivirus. Nell’era moderna in cui si è connessi praticamente 24 ore su 24, proteggere i propri dati sensibili e quelli relativi a studio e lavoro è diventata una priorità. Proprio per questo, vi segnaliamo le offerte del Back to School di Norton che trovate su Amazon, in cui potete scegliere la versione del software più adatta alle vostre esigenze con sconti che arrivano fino al 63%!

Grazie a queste offerte non solo risparmierete, ma starete tranquilli perché saprete che i vostri dati e progetti più importanti saranno protetti da uno degli antivirus più conosciuti e migliori al mondo. Proprio per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire l’occasione di mettere i vostri PC in sicurezza per iniziare l’anno scolastico preparati anche contro diversi pericoli informatici, non solo i virus.

Antivirus Norton, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo l’acquisto di uno dei pacchetti di protezione Norton a chiunque abbia necessità di rimanere connesso alla rete per diverse ore, magari utilizzando dispositivi al cui interno sono presenti informazioni personali sensibili e altri tipi di file importanti come progetti scolastici e di lavoro o tesi di laurea. Poiché esistono tantissimi tipi di minacce differenti, anche un semplice malware rischierebbe di infettare l’intero sistema, costringendovi a una formattazione e, quindi, alla perdita di tutti i vostri file. Inoltre, i pacchetti che includono la protezione per più dispositivi sono perfetti per mettere al sicuro tutti i vostri dispositivi, per una sicurezza a 360°.

Tutte le proposte sono valide per un anno di abbonamento, mentre cambiano il numero e la tipologia di dispositivi compatibili. Ad esempio, Norton 360 Standard 2023 include 1 anno di protezione per 1 dispositivo a scelta fra PC, Mac, tablet e smartphone con qualsiasi sistema operativo.

In questo modo terrete lontani virus, malware, spyware e ransomware. Inoltre, avrete anche una VPN per navigare in sicurezza e 10GB di backup su cloud. Grazie allo sconto del 63% Amazon ve lo offre ad appena 14,99€ anziché 39,99€, il picco più alto raggiunto solo ad agosto. Andrete a risparmiare anche rispetto ai primi giorni di settembre, in cui il prezzo era più alto di circa 3€: ciò significa che, al momento, è il prezzo più basso sul mercato per Norton 360 Standard 2023.

Se invece avete necessità di proteggere più dispositivi, vi consigliamo Norton 360 Deluxe 2023, che potrete usare su 5 diversi PC, tablet e smartphone, siano essi con sistema operativo Windows, iOS o Android. Oltre alla protezione offerta anche dalla versione Standard, la Deluxe offre un backup di ben 50GB su cloud e due ulteriori livelli di protezione: il Dark Web Monitoring, che scansiona il dark web per scoprire se sono trapelati i vostri dati, e la protezione minori, che comprende una serie di strumenti che i genitori possono usare per far navigare in sicurezza i loro bambini. Con lo sconto del 20% lo pagherete appena 19,99€, prezzo piuttosto stabile da qualche giorno, ma che solo agli inizi del mese era di 24,99€.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al Back to School di Norton per scegliere qual è la versione più adatta alle vostre esigenze. Vi esortiamo però ad effettuare i vostri acquisti prima che le promozioni si esauriscano.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!