Se state pianificando il ritorno in ufficio e sentite l’esigenza di aggiornare il vostro setup, magari con l’acquisto di un nuovo PC o di altri prodotti utili per agevolare la transizione, il programma “Back to Work” proposto da ePrice potrebbe essere la soluzione ideale. Questa iniziativa è pensata per rendere l’acquisto di un nuovo PC molto conveniente, offrendo una selezione di ottimi modelli con sconti che arrivano fino al 42%.

Avere un PC performante e affidabile è fondamentale, sia che si tratti di lavoro in ufficio tradizionale che di smart working. In questo contesto, l’offerta relativa al Samsung Galaxy Book2 Business rilasciata da ePrice risulta molto interessante. Questo modello, equipaggiato con il processore Intel Core i7-1260P e il sistema operativo Windows 11 Pro, è proposto a soli 799,99€ anziché i precedenti 916,95€. Importante notare che si tratta del Galaxy Book2 Business, un’edizione con particolare enfasi sulla sicurezza e la protezione dei dati, a differenza del modello standard.

Sfruttando la piattaforma Intel vPro, Galaxy Book2 Business sa essere la risposta a tutte le sfide di sicurezza moderne, proteggendo i vostri dati più preziosi da intrusioni indesiderate. Su questo modello, la sicurezza passa anche attraverso l’hardware, soddisfacendo anche le esigenze aziendali e facendo sì che questo sia tra i migliori notebook per lavoro.

Galaxy Book2 Business è molto più di un semplice notebook, e a conferma di ciò è il fatto che CPU e GPU monitorano costantemente il loro comportamento, individuando qualsiasi potenziale minaccia in tempo reale. Il riconoscimento di Microsoft Secure-Core PC non è dato a caso. Galaxy Book2 Business si comporta egregiamente contro gli attacchi al BIOS e offre una serie di difese supplementari, inclusi Secure Boot, TPM 2.0 e BitLocker. Il tutto è stato pensato affinché non si presenti nessun errore all’avvio o tentativo di danneggiamento dei dati, con una protezione multilivello che pochi notebook vantano.

Inoltre, con la funzione BIOS Auto-Recovery, il notebook effettua un ripristino automatico in caso di errori all’avvio, riportandovi rapidamente al lavoro con l’ultima copia di backup sicura. Dat che la sicurezza dei dati è una priorità assoluta, il dispositivo possiede anche la funzione BIOS Data Protection, che non solo individua le minacce, ma le traccia costantemente, assicurando che ogni avviso di manomissione sia rilevato e affrontato tempestivamente.

Se non necessitate di un notebook con tutte le complesse accortezze legate alla sicurezza, ma cercate invece elevata versatilità, l’Acer TravelMate B3 è la scelta ideale. Questo notebook 2-in-1 offre prestazioni tipiche di un modello entry-level, ma si distingue soprattutto per la sua capacità di trasformarsi in un tablet grazie alla cerniera centrale, che consente un movimento di rotazione a 360° dello schermo. Approfittando di questa promozione, potete acquistare questo modello a soli 229,90€.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina ePrice dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

