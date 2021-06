Banana Pi, il nuovo concorrente di Raspberry Pi con HDMI 2.1 è ora disponibile

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Banana Pi ha comunicato che il suo single board computer BPI-M2 Pro, annunciato lo scorso marzo, è ora disponibile in tutto il mondo al prezzo di 61 dollari. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che la scheda sia completamente matura, visto che i colleghi di CNX Software hanno riscontrato che il produttore non ha ancora pubblicato il suo firmware.

Banana Pi ha affermato che BPI-M2 Pro è dotato di un SoC Amlogic S905X3 dotato di un processore quad-core Cortex-A55 con clock di 1,5GHz e una GPU Mali-G31 MP2. A bordo sono presenti anche 2GB di memoria LPDDR4, 16GB di eMMC integrata e uno slot microSD. BPI-M2 Pro offre anche una porta HDMI 2.1, la quale può teoricamente supportare un’uscita video sino a risoluzione 8K. Tuttavia, secondo il wiki di Banana Pi, l’output massimo sarà in 4K con una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Il dispositivo dispone anche di 40 pin GPIO, numerose porte USB e chip di rete che offrono il supporto a Gigabit Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth 5. Maggiori informazioni sulle specifiche del BPI-M2 Pro sono disponibili sul wiki di Banana Pi. Il BPI-M2 Pro dovrebbe supportare Android e varie distribuzioni Linux, ma al momento non sono disponibili immagini ISO ufficiali. Non è chiaro se ciò sia dovuto al fatto che la scheda supporta i file realizzati per Banana Pi BPI-M5 o se saranno distribuite nel prossimo futuro.

Se la mancanza del firmware ufficiale non vi scoraggia, il Banana Pi BPI-M2 Pro è ora disponibile su AliExpress. Tuttavia, per poter mettere le mani sul prodotto sarà necessario attendere un po’ di tempo, dato che il rivenditore ha affermato che gli ordini effettuati in questi giorni saranno consegnati entro il 20 luglio.