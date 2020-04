Be Quiet! presenta Pure Base 500DX, case mid tower con illuminazione ARGB

Be Quiet! ha introdotto Pure Base 500DX, un case mid tower che potremmo definire un refresh del modello Pure Base 500, ma con una migliore areazione. Questo case misura 450 x 232 x 443 mm (L x L x H) e pesa 7,8Kg. Potete installarvi schede madre ATX, micro-ATX e mini-ITX. Lo chassis è in acciaio, a eccezione del pannello laterale in vetro temperato da 4mm.

Come la maggior parte dei moderni case, Pure Base 500DX vanta un pannello frontale a maglie per migliorare il flusso d’aria, inoltre il pannello superiore è aperto, ma protetto dal tipico filtro antipolvere. Può ospitare dissipatori per CPU alti fino a 190mm, schede video lunghe fino a 369mm e alimentatori ATX. È anche possibile installare radiatori a liquido da 360mm dietro al pannello frontale.

Si possono montare poi fino a 5 ventole, di cui 3 dietro al pannello frontale, una su quello posteriore e una sotto a quello superiore. Incluse troviamo due ventole Pure Wings 2 da 140mm. All’interno troviamo sufficiente spazio per 2 unità d’archiviazione da 3,5 pollici e fino a 5 unità da 2,5 pollici.

Non poteva mancare l’illuminazione ARGB. Sul pannello frontale troviamo due strisce, mentre sotto al pannello superiore 10 LED che illuminano i componenti. Il pannello I/O offre infine 2 ingressi USB e le porte audio, poste a fianco del pulsante d’alimentazione. Pure Base 500DX sarà disponibile a partire dal 28 aprile al prezzo di 100 euro. La garanzia è di 3 anni.