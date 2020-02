Be quiet! svela SHADOW ROCK 3, un nuovo dissipatore ad aria

Be quiet! ha svelato un nuovo dissipatore ad aria per CPU, lo SHADOW ROCK 3. Il nuovo dissipatore può raffreddare processori con un TDP massimo di 190W, inoltre è caratterizzato da un design asimmetrico che non ostacola l’alloggio per le RAM.

Secondo be quiet!, la rumorosità massima di SHADOW ROCK 3 ammonta a 24.4 dBA. Con una rotazione al 75% la rumorosità dichiarata è di 17,5 dBA, mentre con una al 50% è di soli 11,5 dBA. Le Shadow Wings 2 (ventole disaccoppiate) da 120 mm ruotano ad una velocità massima di 1600 RPM.

Grazie alla tecnologia Heatpipe Direct Touch (HDT) il calore proveniente dalla CPU viene assorbito direttamente dai cinque tubi di calore in rame nichelato ad alte prestazioni da 6 mm.

Il cacciavite incluso nella confezione consente di installare facilmente il dispositivo di raffreddamento e il kit di montaggio sulla scheda madre, dall’alto.

La cover si distingue per l’elegante alluminio spazzolato e il logo bicolore. Il dissipatore misura 121 x 130 x 163 mm (L x L x A) e pesa 710 grammi.

È compatibile con i socket Intel 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) e AMD AM4 / AM3(+). SHADOW ROCK 3 sarà disponibile dal 3 marzo al prezzo consigliato di 50 euro.