Beagle V, in arrivo una nuova scheda con la CPU open source RISC-V

L’architettura CPU RISC-V sta iniziando ad apparire su svariati dispositivi e sembra che il processore open source sia destinato ad espandere ulteriormente la propria presenza sul mercato durante il 2021. Seeed Studio e Beagleboard hanno annunciato una collaborazione ufficiale con StarFive, un fornitore leader di soluzioni RISC-V. Questo ha portato alla realizzazione di Beagle V, un Single Board Computer (SBC) conveniente che esegue il sistema operativo Linux ed è equipaggiato da un RISC-V dual core.

Nel dettaglio, Beagle V è animato da una CPU U74 RISC-V dual core a 64 bit con clock a 1,5GHz e dotata fino a 8GB di RAM LPDDR4. Dal punto di vista del processore, Beagle V sembra essere leggermente più veloce di un Raspberry Pi 4, ma dando un’occhiata più approfondita al System on Chip (SoC) StarFive JH7100 possiamo notare la presenza di un Tensilica-VP6 utilizzato nei progetti di computer vision, un Nvidia Deep Learning Accelerator (NVDLA) utilizzato per l’intelligenza artificiale e infine un engine di rete neurale. Queste caratteristiche rendono la scheda un vero e proprio portento per l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico. Inoltre, Beagle V è un prodotto completamente open source, sia a livello hardware che software.

Processore SiFive U74 RISC-V Dual core with 2MB L2 cache @ 1.5GHz Vision DSP Tensilica-VP6 for computing vision NVDLA Engine (configuration 2048 MACs@800MHz ) Neural Network Engine (1024MACs@500MHz) Memoria 8GB LPDDR4 (2 x 4GB LPDDR4 SDRAM) Video Processing Video Decoder/Encoder(H264/H265) up to 1 channel 4K@60FPS or 8 channel 1080p@30FPS Dual channels of ISP, each channel support up to 4K@30FPS 2 x MIPI-CSI, 1 x MIPI-DSI 1 x HDMI support up to 1080P@30FPS Support MIPI-CSI TX for video output after ISP and AI processing JPEG Encoder/Decoder Periferiche 4 x USB 3.0 Ports 1 x Gigabit Ethernet 1 x 3.5mm Audio jack 40 Pin GPIO Header (28 x GPIO, I2C, I2S, SPI, UART) MicroSD card slot for operating system and data storage 1 x Wi-Fi 2.4GHz b/g/n and Bluetooth 4.2 Power with USB Type-C (5V@3A) 1 x Reset button and 1 x Power Button

Per quanto riguarda la connettività con i dispositivi esterni, sono presenti quattro porte USB 3.0, un connettore Gigabit Ethernet, un lettore per schede Micro SD ed una singola porta HDMI con uscita video massima di 1080p a 30Hz. Un GPIO a 40 pin suggerisce la compatibilità con gli HAT Raspberry Pi ed una rapida occhiata al pinout mostra che gli I/O digitali standard, I2C e SPI sembrano essere mappati correttamente. La doppia fotocamera (CSI) e un connettore per display singolo (DSI) suggeriscono che Beagle V potrebbe essere compatibile con la fotocamera e il display Raspberry Pi ufficiali. La connettività wireless è fornita tramite WiFi a 2,4GHz e Bluetooth 4.2. L’alimentazione viene fornita tramite una porta USB-C e dalla scheda tecnica possiamo vedere che Beagle V richiede 5V a 2A.

Con prezzi a partire da 119$ per il modello da 4GB, o 149$ per quello da 8GB, Beagle V è leggermente più costoso di un Raspberry Pi 4, ma per gli appassionati di RISC-V e AI questo è un piccolo prezzo da pagare per avere una macchina RISC-V di tale potenza. L’uscita è prevista per il prossimo marzo, tuttavia una maggiore disponibilità sul mercato è prevista per settembre.