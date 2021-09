BenQ GV30, arriva il primo proiettore portatile con speaker 2.1

BenQ, noto produttore taiwanese di prodotti elettronici, ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del videoproiettore portatile GV30, il primo ad essere dotato di audio Bluetooth a 2,1 canali in grado di offrire un’esperienza audiovisiva di ottimo livello per vedere i propri contenuti multimediali, come film e serie TV, ovunque vi troviate.

Credit: BenQ

Steve Chu, Presidente di BenQ Europe, ha affermato:

Il BenQ GV30 ha il vantaggio di offrire un’esperienza cinematografica all-in-one che combina lo streaming wireless di Android TV e un potente audio multicanale Bluetooth con un’elevata mobilità e una connettività versatile. Il GV30 copre sia l’uso interno che quello esterno, lasciando spazio a nuove possibilità di intrattenimento.

Ottimizzato dal team audio treVolo di BenQ, il sistema audio a 2,1 canali con woofer dedicato per bassi profondi conferisce una consistenza di livello cinematografico alla visione di film e video. Oltre alla possibilità di scegliere quattro diverse modalità (Cinema, Gioco, Sport e Musica), in base ai contenuti visualizzati, BenQ GV30 può essere impiegato anche come un altoparlante Bluetooth portatile.

Il dispositivo, dotato di tecnologia CinematicColor, offre una luminosità di 300 ANSI Lumen e una risoluzione nativa di 720p, nonché le modalità Cinema e Day Time per adattare le immagini ad ambienti diversi e anche illuminati. BenQ GV30 presenta un angolo di proiezione con un’ampiezza di 135° e un design a prova di caduta dall’altezza di 70cm, consentendo un posizionamento versatile senza problemi.

Credit: BenQ

Per quanto riguarda l’autonomia, BenQ GV30 garantisce una durata sufficiente per godersi un lungometraggio, mentre la sorgente luminosa a LED assicura ben 30.000 ore di funzionamento. Infine, sul dispositivo sono presenti tutti i connettori che vi servono per collegare notebook, console, lettori Blu-Ray o dispositivi di memoria USB.

BenQ GV30 sarà proposto al prezzo di 599 euro, ma, effettuando il preorder sul sito ufficiale del produttore e utilizzando il codice PRJSOCIALGV30, potete usufruire di uno sconto del 15%.