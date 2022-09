Durante la Gamescom 2022, siamo stati ospiti di BenQ che, per l’occasione, ci ha mostrato tutte le sue novità in anteprima. In particolare, il famoso brand, ha mostrato i propri monitor da gaming della linea MOBIUZ e i prodotti della linea Zowie dedicati al mondo dell’e-Sport professionale. Tutti i prodotti sono pensati per soddisfare le esigenze di ogni giocatore, a ogni livello. L’innovazione del prodotto e la cura del dettaglio sono tra le caratteristiche di spicco su tutta la linea, che si tratti di quella del gaming mainstream o quella del mondo competitivo. L’obiettivo, infatti, è creare una linea di prodotto adatta a ogni esigenza. Il focus di BenQ? Quello di indirizzare ogni utente verso la fascia che meglio può rappresentare le proprie necessità. Per chi non avesse dimestichezza con il brand, Mobiuz è quella fetta dedicata al mondo del gaming più ad alto livello, che offre ai giocatori un’alternativa di monitor da gioco rispetto a quelli utilizzati per gli eSport. Il mondo del gioco professionale, invece, ricade sotto il cappello di Zowie; ma andiamo a vedere tutte le novità più nel dettaglio.

Una nuova linea di monitor Mobiuz

Partiamo subito con la linea dei monitor della serie Mobiuz. La nuova linea presenta i modelli EX480UZ, EX270M e EX270QM. Il primo è, sicuramente, quello che ci ha stupito di più, presentando caratteristiche fuori dall’ordinario. Si tratta, infatti, del primo monitor di BenQ con pannello OLED e risoluzione 4K. Il prodotto presenta veri colori a 10 bit e True Black HDR 400. Oltre a un’immagine pazzesca, offre, però, anche ottime caratteristiche a livello gaming, come una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta nell’ordine di 0,1 ms. Non mancano all’appello tecnologia FreeSync Premium e HDRi, una tecnologia tutta nuova di BenQ. Un monitor da 48 pollici, con switch KVM, Scenario Mapping, Light Tuner e altoparlanti integrati. Insomma, una soluzione più che perfetta, soprattutto per i giocatori di console.

A seguire, sono stati presentati i monitor EX270M e EX270QM sempre della serie Mobiuz. Si tratta di pannelli adatti al mondo degli FPS, grazie a un refresh rate di 240 Hz. Il modello EX270M presenta un display da 27 pollici FHD con pannello IPS. Anche in questo caso abbiamo un impianto stereo integrato con subwoofer e una risposta di 1 ms. L’altro modello, invece, presenta un display sempre IPS da 27 pollici, ma QHD con certificazione VESA HDR600. Non manca una connettività HDMI 2.1, e sono presenti anche Light Tuner e Scenario mapping (caratteristiche presenti anche sul cugino FHD). Tutte e tre le soluzioni sono dotate di tecnologia Eye-Care, che offre una visione con bassissima emissione di luce blu e senza sfarfallio. Inoltre, tutti i modelli presentano un telecomando per la gestione delle impostazioni.

Zowie e i prodotti per l’eSport

Oltre al sotto-brand Mobiuz, BenQ presenta anche qualche prodotto della linea Zowie, quella pensata per il gioco competitivo professionale. In particolare, abbiamo visto una serie di mouse e tappetini da gioco dedicati proprio al mondo del competitivo e prodotti dotati di tecnologia DyAc. Si tratta di un’innovazione che riduce drasticamente l’effetto scia. All’interno dello stand, ci è stato possibile visionare tutti i mouse della serie C e i mousepad G-SR-SE.

Molto interessante anche il kit model offerto da BenQ e pensato proprio per venire incontro alle esigenze del pubblico. Se sceglierete di acquistare un mouse della serie Zowie, infatti, avrete la possibilità di ricevere a casa un kit con all’interno tutti le forme (con i rispettivi tipo di presa) dei differenti mouse. Questo perché, così, soprattutto in un momento di pandemia, tutti possono scegliere la periferica che meglio si adatta alle proprie caratteristiche. Si tratta di un servizio più che apprezzato e decisamente innovativo.

BenQ apre le porte a tutti

Per terminare, abbiamo potuto vedere anche il nuovo videoproiettore X3000i, che ha ottenuto, di recente, il tanto ambito premio EISA Award come miglior videoproiettore da gaming 2022-2023 nella categoria “Display e video da Home Theater”. Si tratta di un modello pensato per il gioco a casa in compagnia, senza perdere, però, tutte le caratteristiche più importanti. Nel dettaglio, abbiamo tempi di risposta di circa 4ms a 1080p/240Hz (e di 16ms per 4K/60Hz), insieme a tre modalità di gioco ottimizzate per generi diversi e la modalità “Fast Mode”.