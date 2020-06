BenQ, i nuovi mouse gaming Zowie sono simmetrici, ma non per ambidestri

Tramite un comunicato stampa, BenQ ha annunciato le versioni aggiornate dei suoi mouse da gaming Zowie FK-B e ZA-B con finitura nero opaca e l’integrazione del sensore 3360. A differenza dei modelli precedenti, le serie aggiornate possiedono ora un design simmetrico adatto ai destrimani. Infatti, i pulsanti laterali sul lato destro sono stati rimossi per evitare interferenze con la presa dell’utente ed effettuare clic non voluti.

Il punto di attacco del cavo del mouse è stato inoltre inclinato per offrire un angolo utile per ridurre la possibilità di trascinarlo sul mousepad. I dispositivi sono inoltre dotati di un interruttore nella parte inferiore per cambiare al volo la precisione del sensore. Le serie FK-B e ZA-B mantengono il loro design originale e sono disponibili in tre diverse dimensioni: FB1+-B, FK1-B, FK2-B e ZA11-B, ZA12-B e ZA13-B.

Mouse Zowie FK-B

Design simmetrico per destrimani

Punto di attacco del mouse rialzato di un angolo

Sensore 3360

Perfetta distanza lift-off

Play and Play (non sono necessari driver particolari per il suo funzionamento)

Possibilità di scegliere tra 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI

Report rate USB selezionabile tra 120 / 500 / 1000 Hz

Mouse Zowie ZA-B

Design simmetrico per destrimani

Punto di attacco del mouse rialzato di un angoloSensore 3360

Perfetta distanza lift-off

Play and Play (non sono necessari driver particolari per il suo funzionamento)

Possibilità di scegliere tra 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI

Report rate USB selezionabile tra 120 / 500 / 1000 Hz

Zowie è il brand di BenQ dedicato alla realizzazione di accessori pensati appositamente per i professionisti dell’eSport. Recentemente, l’azienda taiwanese ha annunciato anche il monitor Zowie XL2546S, versione aggiornata del noto XL2546, dotato di un pannello TN con diagonale da 24,5 pollici a risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento di ben 240Hz. A differenza del precedente modello, è stata implementata la tecnologia DyAc+, che ha permesso di ridurre i tempi di risposta a soli 0,5 GtG simulando la dinamica dei vecchi display CRT sui sistemi LCD.

Il mercato dei mouse da gaming continua ad allargarsi e numerose aziende stanno cercando di ritagliarsi la propria fetta. Qualche settimane fa anche ADATA ha presentato il suo nuovo XPG Primer, dispositivo dotato di un sensore ottico da 12.000DPI ed una struttura realizzata in PBT Double-Shot, senza tuttavia annunciarne prezzo e disponibilità.