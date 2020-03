Benq SW321C, il nuovo monitor professionale 4K HDR dal prezzo contenuto

BenQ, punto di riferimento per i monitor che spaziano da quelli professionali ai dispositivi della serie Zowie dedicati all’e-Sport, ha presentato oggi un nuovo monitor per professionisti, l’SW321C. Il nuovo modello dovrebbe avere un costo accessibile, tuttavia sulla scheda tecnica presenta qualche piccola mancanza…

Il display in questione monta un pannello da 32 pollici IPS con risoluzione 4K (3840×2160 pixel) che fornisce un’ottima gamma dei colori abbinata ad un buon angolo di visione. Il monitor infatti riesce a coprire il 95% dello spazio di colore DCI-P3, il 99% dello spazio Adobe RGB ed il 100% dello spazio sRGB con un angolo di visione di 178 gradi, tradizionale per un monitor con pannello IPS. Inoltre supporta le LUT 3D a 16bit.

Interessante è il supporto all’HLG (Hybrid Log-Gamma), raro su questo tipo di prodotto, così come un HUB USB che oltre ad offrire due porte aggiuntive include un comodo lettore di schede, un accessorio che senza dubbio i fotografi apprezzeranno.

Il contrasto è di 1000:1, mentre la luminosità raggiunge i 250nit. È proprio da quest’ultimo dato che nasce la pecca, in quanto pur essendo certificato HDR10, la luminosità notevolmente bassa probabilmente non può offrire una buona esperienza HDR.

Per quanto riguarda il resto delle feature, il pannello offre un refresh rate di 60Hz abbinato ad un tempo di risposta di 5ms (GtG), le connessioni includono una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0 ed una USB Type-C. Infine come la maggior parte dei monitor professionali di BenQ, così come alcuni Zowie dedicati al gaming, oltre ad un pannello antiriflesso l’azienda ha incluso in confezione un comodo paraluce smontabile ed un controller per la gestione dei profili.

Ovviamente il monitor può essere montato a parete grazie all’attacco Vesa 100×100 se il piedistallo in dotazione, regolabile, inclinabile e ruotabile, non dovesse sposarsi con la vostra configurazione.

Benq non ha ancora fornito al momento dettagli sull’uscita ed il relativo prezzo per l’Italia.